Jihokorejské seriály v roce 2019 docela zářily. Vybrat se z nich určitě dá

Upřímně. Viděl jsem jen část z toho, co letos Jižní Korea vyprodukovala, ale přesto to stačí na samostatný blog. Nabídka je velmi pestrá a různorodá. Na závěr upozorňuji na několik nejihokorejských seriálů roku 2019.

One Spring Night, ČSFD 80%

Krásně dospělá a lidská romance (naprosto oprávněně první místo ve výběru). Přestože ne každý musí mít rád pomalu plynoucí, civilní příběhy, kdo ano, toho tento poměrně odvážný seriál musí chytnout.

video //www.youtube.com/embed/nv8HSBp9JOc

Ona potřebovala něco na migrénu po včerejším večeru s kamarádkou, on pracuje v lékárně a lék jí prodal. Jenže ona si zapomněla peněženku a přišla na to, až když lék přímo u pultu užila. Slíbí mu vrátit peníze. Ona má roky přítele a její rodina už mluví o svatbě. On má malého syna (v Jižní Koreji něco podobné, jako když v minulosti na vesnici byla svobodná matka). Přitahuje je to k sobě, ale jejich vztah, pokud má vzniknout, nebude jednoduchý.

Video dobře vystihuje náladu (písně pro seriál jsou nestandardně všechny v angličtině). Podotýkám, že nesledujeme jen ústřední dvojici, ale i vedlejší postavy/příběhy jsou zajímavé. Na Netflixu s českými titulky.



Kingdom, ČSFD 80%

Hodně trefa do černého pro milovníky akce, historie a zombie kinematografie. Dopředu říkám, že to ani není horor - spíš drsně tmavé, historické, opět trochu pomalé drama, zombie prvek hojně využívající. Pouhých šest epizod.

video //www.youtube.com/embed/4l-yByZpaaM

Král se neobjevuje na veřejnosti a šíří se tiché řeči. Princ uniká z paláce, jednak, aby si zachránil život, jednak, aby zjistil, co je s jeho otcem. Ve vzdálenější provincii jedna lékařka řeší chudobu, hlad a nově propukající epidemii. Klasicky výborná Doo-na Bae, kterou si možná vybavíte z Atlasu mraků. Vizuálně krásné (což platí pro všechnu kvalitní korejskou tvorbu). Nestandardně hodně záběrů z dronu. Opět na Netflixu a musím upozornit na jedinou nevýhodu, kterou je, že seriál posledním dílem neskončil a čeká se na druhou sérii.



Vagabond, ČSFD 86%

Toto pomalé není ani náhodou. Dynamické špionážně-politické-krimi-akční drama, atraktivní i tím, že se z velké části odehrává v Maroku. Politika bez skrupulí, politická rozhodnutí také.

video //www.youtube.com/embed/Qoh4Owl-qzQ

Tragédie, 211 mrtvých. Pozůstalí se vyrovnávají se smrtí svých blízkých a hledají kdo a proč. Víc se o ději říci nedá. Za jediný nedostatek se dá považovat úplný konec, který se dá vykládat různě, ale já ho vnímám jako do jisté míry logický. Po druhé sérii diváci volají, ale tipnul bych si, že nebude (a akceptuji to).

Nebyl můj plán dělat reklamu Netflixu, ale i tento seriál na něm najdete.



Extra-ordinary You, ČSFD 82%

"V další scéně si to nebudeš pamatovat."

Odpočiňme si od akce. Tento seriál vypadá jako úvod do středoškolské romance, jenže ...

video //www.youtube.com/embed/j79HxH-ybkQ

... "hlavní" hrdince se začnou dít docela zajímavé věci. Například se "střihem" ocitne na jiném místě a v jiné chvíli. Děje se to opakovaně. Nedá se to kontrolovat. Následně zjistí, že žije v komixu a dokonce ani ne jako hlavní postava, nýbrž jako jedna z nejméně významných vedlejších a je autorem "házena" do scén, ve kterých účinkuje. Pokud není "na scéně" (v ději, kteří čtou čtenáři komixu), ocitá se ve stínové zóně, kde si může dělat, co chce, ale ze které může být kdykoli vytržena a hozena na další scénu. Trápí ji, že musí na pódiu hrát svoji roli bez ohledu na to, co doopravdy chce, že si jedna z mála pamatuje, co se stalo v předešlých stínových zónách a že kluk, který ji zajímá, je pro děj tak bezvýznamný, že ani nemá jméno. Pokouší se to změnit, což se ale nemusí vždy podařit a pokud se náhodou podaří, nemusí to dopadnout dobře.

Upřímně, v seriálu mi vadila jedna dějová linie, nicméně zpětně hodnotím příběh jako velmi originální a doporučuji. Oceňuju, jak si dělá legraci ze seriálových stereotypů.

"Autorovi schází kreativita."



Hotel Del Luna, ČSFD 82%

"Upozornění: Když to uděláte, můžete zničit duši vaší dcery."

Sestry Hongovy jsou v jihokorejské kinematografii scénáristický pojem a i tentokrát se jim povedl výborný příběh a postava manažerky hotelu, která je cynická, podezřívavá, peněz chtivá, krásná, křehce působící a oplývající naprosto reálně vypadající mocí.

video //www.youtube.com/embed/Dtu5yGDttCw

Hotel Del Luna je hotel pro duchy zemřelých, kteří dosud nepřekročili most. Jang Man-Wol ho vede již déle, než tisíc let. Většinu personálu tvoří duchové, kteří se z různých důvodů rozhodli zůstat ve světě lidí, hotel však potřebuje i lidské zaměstnance (aby si manežerka hotelu mohla dovolit všechno to drahé oblečení, nápoje a auta). Jistý muž nechtěně v minulosti do hotelu zabloudil, utrhl tam květinu a aby se dostal ven, musel slíbit, že jeho syn, až vyroste, bude na onom místě pracovat. Mladík dospěje, vystuduje "nějaký Harward" a částečně proti své vůli se zaměstná. Trochu strašidelné, trochu temné, trochu romantické, trochu dojemné. Komplexní příběh.



The Tale Of Nokdu, ČSFD 80%

Na některé seriály se začnete dívat kvůli konkrétnímu herci, tento je onen případ. Kim So-hyeon hrála dosud v sedmi filmech, třicetičtyřech (34!) seriálech, aktuálně je "hotová herečka" a je jí dvacet (20!) let. Je to trochu podobné, jako kdyby náš Tomáš Holý neskončil s hraním ve třinácti letech, ale pokračoval dál, překonal období herecké puberty (kdy mnoho dětských hvězd situaci nezvládne) a přešel do kategorie prvních dospělých a prvních dospělých romantických rolí. Měl by zkušeností celou hromadu a navíc zůstal přirozený talent. V Asii je x-krát silnější filmový trh, než u nás, takže registruju v Japonsku jednoho "kluka" a v Jižní Koreji tři "holky", kteří toto zvládli. Kim So-hyeon je z uvedených "holek" zřejmě nejlepší herečka. Ztvární maximálně dvě nové role ročně, často jen jednu. Proto je pomalu povinností podívat se, kam se za polední rok posunula.

video //www.youtube.com/embed/GNYpIObmAJ4

K příběhu: Historické, komediální, romantické, lehce akční drama, které zhruba v polovině zvážní (a kupodivu to působí přirozeně). Přestože jsem dosud mluvil o hlavní hrdince, tak je příběh atraktivní i pro netradiční gender bender, kdy se mladý muž obléká jako dívka a kupodivu při tom nevypadá zle (dokonce natolik, že se mu někteří muži dvoří a jejich city přetrvávají). Zajímavé!



Mr. Sunshine, 87%

“Guns, glory, sad ending.”

Viděno sice už na konci loňského roku, přesto ale zařazuji, protože je to vynikající. Dosud nejdražší jihokorejský seriál a je to na něm zatraceně vidět!

video //www.youtube.com/embed/rPJSo4fhtRU

Rok 1902. Muž, který před desetiletími jako dítě a otrok utekl do Ameriky, se vrací jako kapitán americké armády, která zřizuje vojenskou misi v Koreji. Vysoce turbulentní a tragické období, ve kterém Japonsko posilovalo v Koreji svůj vliv (aby ji 1910 anektovalo), mnozí se snažili utrhnout svůj díl a mnozí se snažili zničení své země zabránit. Určité věci v seriálu jsou historická fikce, určité naopak dost přesně odpovídají (Frederick Arthur McKenzie, korespondent britského Daily Mail, který se objeví v poslední epizodě, byl skutečná historická postava, vytvořil zřejmě jedinou zachovanou fotografii členů Righteous Army a situaci v Koreji věnoval několik knih).

Napsal jsem recenzi.



Nekorejské seriály roku 2019, které doporučuji:

(řazené od nejnověji viděných, linkuji na mé komentáře na ČSFD)

Zaklínač (USA, Polsko), 81%

Carnival Row (USA), 72%

Stranger Things (USA), 91%

Good Omens (Velká Británie), 82%



Následující dva seriály nesou datum 2017 a 2018, přesto chci je také zmínit:

Die Now (Čína), cca 72% (sci-fi pro všechny, kdo rádi hrají hry)

Sačiiro no One Room (Japonsko), cca 82% (tento seriál v některých regionech Japonska nedovysílali a v některých ani nepustili do televize)



To je vše. Vyberte si a ať se vám líbí!