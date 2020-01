Nezastávejme se Íránu nadarmo!

V Evropě nebo v USA by padali ministři nebo vláda. V Íránu se neděje nic. Lidský život tam nemá cenu.

Je fascinující, jak se mnozí diskutující staví za obranu Íránu a kritizují Trumpa a USA. Ano - Donald Trump je ve své vlastní politické kategorii. Nicméně mezi USA a Íránem jsou zásadní rozdíly:

1) Na pohřbu v Íránu bylo ušlapáno oficiálně přibližně 50 lidí a nic se neděje. Stát se to kdekoli v Evropě nebo v USA, odstupují zodpovědní a k abdikaci jsou vyzýváni někteří členové vlády. Z Íránu neslyšíme nic.

2) Ukrajinské letadlo bylo pravděpodobně omylem sestřeleno. Vyšetřování teprve proběhne, ale už od začátku je zajímavé, jak vedoucí íránští činitelé zdůrazňují, že to byla závada a rozhodně nic jiné (skoro jako by něco věděli). Stát se to v Evropě nebo USA, zodpovědní budou poměrně rychle dotlačeni minimálně do neutrání komunikace.

3) V listopadu (november) bylo v Íránu usmrceno minimálně 180 lidí (podle některých odhadů násobně víc) při demonstracích vyvolaných zdražením benzínu. Stát se toto v Evropě nebo v USA, budou padat ministři a bude se hovořit o předčasných volbách (viz Kuciak). Írán opět nic.

Írán je země, ve které má lidský život mnohem menší hodnotu, než v Evropě nebo USA. O nějaké demokracii mohou jen snít. Kdo se aktuálně bije do prsou za Írán a plive na USA, měl by dokázat odpovědět, jestli má podobná měřítka hodnot.



Výňatek z rozhovoru s Ajatolláhem Chomejním v roce 1979:

FALLACI: Hovořme o případu těhotné osmnáctileté dívky, která byla před několika týdny zastřelena v Besharu za cizoložství.

CHOMEJNÍ: Těhotná? Lži, lži. Stejné lži jako ty o odřezávání ženských prsou. V islámu se tyto věci nestávají. V islámu nestřílíme těhotné ženy.

FALLACI: Nejsou to lži. Všechny íránské noviny o tom psaly a v televizi se konala debata, protože její milenec dostal jen sto ran.

CHOMEJNÍ: Pokud je to pravda, znamená to, že dostala, co si zasloužila. Co víme o podrobnostech? Ta žena musela udělat něco vážnějšího. Zeptejte se soudu, který ji odsoudil. Přestaňme o těchto věcech mluvit. Začínám být unavený. Nejedná se o důležité záležitosti.

https://www.nytimes.com/1979/10/07/archives/an-interview-with-khomeini.html