Z Pellegriniho právě prosákl ukřivděný a zlomyslný člověk

Je 02:50, tisková konference Smeru právě skončila a já nevěřím vlastním uším. Smer právě dostal úder na solar od OĽaNO, potácí se se slzícíma očima ...

... a Pellegrini se naživo na TA3 vysmívá, že výsledky neodpovídají exit poolům Markízy a STV před čtyřmi hodinami a že se PS a Spolu možná nedostane do parlamentu. Upřímně - nevíme, jestli se PS a Spolu do parlamentu dostanou, bude to těsné, ale výsměch Pellegriniho je zlomyslný. Nevím, jestli Pellegrini něco pil nebo ne, ale i bez alkoholu z něj aktuálně prosakuje malý, ukřivděný a poněkud hloupý člověk. Ano, Smer má druhé místo "jisté", protože se před něj Kotleba nebo Kollár jen těžko dostanou, je však nízké za takovéto situace hledat chyby u ostatních a blouznit o tom, že volič Slovenska odmítl nové strany a změnu. Pellegrini nemá tušení, zda se nakonec PS a Spolu do parlamentu dostane nebo ne. Do parlamentu se dostane projekt Za ľudí. Ostřílený politik Bugár se nedostane do parlamentu. Danko detto. KDH vypadá spíš negativně. Pokud odmítnutí těchto zkušených harcovníků (a pád Smeru) není žádost o změnu, tak nevím. Možná měl Pellegrini ten úder od Matoviče dostat na hlavu. Aby se vzpamatoval a lépe viděl.