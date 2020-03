Kiska založil stranu, dopadlo to, jak dopadlo, ale to neznamená, že založením udělal zle

O Kiskovi můžeme hovořit, že několikrát neodhadl načasování svých kroků, ale založení Za ľudí bych mu nevyčítal.

Nevím, jestli si vybavíte, ale před založením Za ľudí v průzkumech opozice nedokázala získat v parlamentu většinu bez Kollára. Až po vzniku strany začalo v průzkumech občas vycházet, že složení opoziční vlády bez Kollára možné je. Toto dalo lidem naději a začali věřit, že vláda Smeru padne. Po dlouhé době si mohl opoziční volič vybírat. Proto nakonec byla účast tak početná a v zásadě se předpoklady splnily - bez Kollára by se doopravdy dala postavit vláda (že to Matovič nechce, je druhá věc). Před rokem by se nám o takovém výsledku ani nesnilo.



Kiska byl v pozici hráče, který začne hru s příliš mnoha proměnnými. Dopadlo to jinak, než čekal. Ale neměli bychom mu to vyčítat. Nikdo z nás netušil výsledek. Kdo by si loni v létě vsadil, že Matovič porazí Smer a získá 25 %? Ani F*co ne. Ten se zaměřil na Kisku a tím i nahrál procenta Matovičovi. Matovičův výsledek je dílem jeho povahy zareagovat na okamžitou situaci, dílem štěstí, že to zrovna fungovalo a dílem hry, kterou rozehrály ostatní strany. Když se nad tím zamyslíme, F*co není, stejně jako jeho voliči, žádný geniální stratég. Neodhadl Kisku v prezidentských volbách, neodhadl Čaputovou v prezidentských volbách a neodhadl ani Matoviče nyní. Přitom všechny troje volby měly společné, že se na poslední chvíli před volbami vyprofiloval nový volební lídr, který nakonec uspěl. F*co se v ani jednom případě nedokázal včas přizpůsobit, v každém z těchto případů hrál hru, která mu fungovala v minulosti a neuspěl. Upřímně - takto na podzim jsem čekal, že Smer volby vyhraje a na záda mu s 12-14 % budou šlapat nějaké dvě strany, které, přestože nevyhrají volby, sestaví se svými 5-11% partnery koalici. Nevěřil jsem, že se najde jiná strana, která získá 25 %. Vy ano? Pokud ne, nehovořme o Kiskovi, že založením strany udělal chybu. Byla to dobrá věc. Nastartoval hru, která dala naději a víru, že se opozice dovede dohodnout a získat dostatek hlasů. Že neviděl "do všech konců" mu nevyčítejme. Nikdo z nás nebyl lepší.