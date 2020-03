Akvárium snadno a rychle II.

Ingredience: Akvárium, pár hrstí zeminy pro pokojové rostliny, štěrk, aby bylo dno alespoň 2 cm vysoké, hromada nenáročných rychlerostoucích rostlin. Pokud je to možné, použijte kal/detrit a starou vodu ze zaběhnutého akvária.

Založit akvárium je jednoduché, mnohem náročnější je to přemýšlení předtím. Kam ho mohu dát? Jaké rostliny v něm chci mít?

Doopravdy. Nejprve si položte otázku Kam? Změřte si, jak je to místo velké. Odhadněte budoucí velikost nádrže. Vyrobit akvárium na míru je jen o trochu dražší, než sériové akvárium, doporučuji vám využít prostor maximálně a nechat si akvárium vyrobit.



Následně si položte otázku Jaké rostliny? Podle toho, jaké rostliny si vyberete, se bude odvíjet výška nádrže a ostatní další potřeby. Pokud o rostlinách nic nevíte, použijte tento katalog akvarijních rostlin, který přehledně umožňuje filtrovat. Jak vidíte, nastavil jsem vám ho na "Nenáročné rostliny pro začátečníky" a "Rychlost růstu - RYCHLÁ". Měňte si to, proklikávejte si, studujte o dotyčných rostlinách i z jiných zdrojů. Neřešte filtr a ostatní techniku. Znalosti, které doopravdy potřebujete, jsou znalosti o rostlinách. Pokud v akváriu chcete mít rostliny, nezajistí vám jejich růst žádný filtr, žádná chemie, ale primárně hlavně to, co o rostlinách víte a jestli je správně použijete v podmínkách, které máte. Doporučuji najít si na webu vašich vodáren informaci, jakou vodu máte a podle tomu přizpůsobovat výběr rostlin (a v budoucnu i ryb). Dejte stát na plánované místo na 24 hodin vodu a akvarijním teploměrem (první věc, kterou si koupíte) změřete její teplotu. Hledejte akvaristy ve vašem okolí. Zeptejte se, co jim roste. Nechte si poradit. Pokud je to možné, kupujte raději rostliny od nich, než v prodejnách.

Nezakládejte akvárium s hromadou druhů rostlin. Naopak. Ideálně maximálně 3 druhy rostlin a co nejvíc kusů. Když uvidíte, že rostou, můžete s odstupem několik druhů přidat, ale tak, aby se velikostně neomezovaly. Pamatujte, že ve většině akvárií neprosperuje současně víc, než 6 druhů rostlin.

Máme ve skupině na FB jednu holku, která dělá akvaristiku teprve od loňského podzimu, ale předtím tři roky studovala zdroje a její akvárium po dvou měsících od založení vypadalo takto.



Není třeba se bát použít velké množství rostlin. Naopak - čím větší množství jednoduchých, rychlerostoucích rostlin jednoho druhu na úvod dáte, tím je větší pravděpodobnost, že se uchytí. Jeden můj přítel akvarista postavil celé akvárium na plavínu (Nymphoides hydrophylla 'Taiwan') a vypadá to velmi pěkně a zajímavě. Akvária postavená pouze na několika málo druzích rostlin, získají často věkem jedinečný vzhled. Nedávno v naší skupině představil akvárium jeden polský akvarista. Jeho nádrži dominuje obyčejná Vallisneria spiralis, ale vypadá to úžasně

Vybrali jste si rostliny? Dobře. Vraťme se k prvnímu kroku - rozměrům nádrže. Některé rostliny jsou vyšší, jiné nižší. Půdorys máte daný prostorem, výšku zvolte podle rostlin. Myslete na to, že pro nízké rostliny je vhodnější nižší nádrž. Mnohá má akvária nejsou vyšší, než 25 cm. Objednejte si nádrž.

Světlo. Jestli očekáváte sofistikovaně vypadající radu, ode mě ji nedostanete. Používám obyčejné žárovky a roste mi to taky. Nebojím se používat ani denní světlo. Naopak, považuji ho za ideální. Na předchoží fotografii je moje Vallisneria spiralis, která už několik let roste v "akváriu" půdorysu 10x10 cm a výšce 40 cm na západním balkónovém okně. Odpolední slunce. Vidíte nějaké řasy? Nevidíte. Proč je nevidíte? Protože rostlina vyplnila prostor natolik, že se řasy už nevejdou. Což je základ úspěchu každého akváristy - zaplnit nádrž rostlinami natolik, že řasy zmizí. Ony tam stále nějaké jsou - ale je jich velmi málo a nedostanou prostor a rozvoj. Udělejte velkou změnu - vyměňte 2-3x tolik vody, nez normálně měníte, vyházejte čtvrtinu rostlin nebo použijte nové hnojivo - a vrátí se.

Substrát. Podle velikosti nádrže použijte pod štěrk pár hrstí zeminy pro pokojové rostliny. "Přiměřeně." Chcete, aby měly rostliny živiny, ale nechcete, aby vám to hnilo. Asi tolik zeminy jsem dal do jednoho 16l akvária. Následně zeminu zakryjte štěrkem tak, aby byla celková vrstva substrátu přibližně 3 cm vysoká.

Použít se dá jakýkoli nezávadný substrát. Za posledních 17 let jsem vyzkoušel vše možné od jemného písku, přes standardní substráty, keramzit, až po bahno a oblázky ze Štrkoveckého jazera. Se vším se dá pracovat. Neodkaluji, pouze měním vodu a přesto dno nehnije (kdyby bylo vyšší, možná by hnilo).



Kladu důraz na v úvodu zmíněný kal/detrit. To je to hnědé, co vidíte na dně na předchozí fotografii. Organické zbytky zpracovávané dekompozičními bakteriemi. Tyto bakterie potřebuje každé akvárium. V ideálním případě rozloží vše (přestože jsem některé nádrže roky neodkaloval, detrit mi nepřibývá) do podoby využitelné rostlinami, takže pokud něco tahám z akvária, jsou to primárně rostliny. A samozřejmě měním vodu (10-20 % 1x za 1-3 týdny).

Jsme zpět u vašeho akvária: Akvárium stojí na místě, podložené karimatkou nebo něčím podobným. Máte tam dno. Namočte ho, aby bylo mokré, ale voda na něm nestála. Přiměřeně. Do tohoto dna zasázejte rostliny (akvarijní pinzeta není zlá). Opatrně, abyste nerozvířili vodu, naplňte akvárium. Okamžitě do něj dejte 20 levatek, 10 okružáků a 5 piskořek. Můj článek o malých šnecích je zde, ale aby jste nemuseli klikat, toto je levatka:

Nyní vám zbývá jen čekat a pozorovat (absenci filtru neřešte). Akvaristika není o tom, že by se dalo striktně říci: "Měňte 30 % vody každý týden," ale o citu. Koukám do toho a říkám si: "Jsou šneci naživu? Vidím breberky, o kterých nevím, co jsou? Je akvárium bez řas?" Pokud jsou odpovědi "ano", pak nedělám třeba tři týdny vůbec nic, jen "přiměřeně" dolévám odpařenou vodu. Cíl je stabilita. Nedělat prudké změny. Prudká změna = blbost. Prudká změna, třeba i k lepšímu, může ničit a zabíjet. Změny je třeba dělat postupně a po malých dávkách. Pokud jsem tři měsíce neměnil vodu, je blbost udělat výměnu 30 %. Já v takové situaci první den udělám jen 5 %. A druhý dalších 5. Maximálně 10. Atd. Stabilita. Pomalé změny.



Když na to přijde, je to jako s vařením. Ingrediencí nepotřebujete moc, je to vše jen o úpravě a dochucení.

Držím vám při pozorování palce. Až se vám to trochu rozběhne, přečtěte si, proč jste bez filtru. Pokud se vám na hladině objeví mastně vypadající fleky, přečtěte si, co signalizuje slepá hladina. To je vše. Počkejte 4-8 týdnů (čím déle, tím lépe), jak se to bude vyvíjet. Pak zkuste dát jeden druh ryb (čím méně kusů, tím lépe). Přeji vám hodně trpělivosti!



Článek je pokračovánímAkvárium snadno a rychle,které jsem napsal před 14 lety. Nebyl to zlý článek. Používal jsem tehdy víc hlíny, víc druhů rostlin, víc druhů ryb a měl méně zkušeností, v zásadě jsem ale hovořil věci platné i dnes (přečtěte si, co jsem napsal v bodu 3 o krmení ryb). Nicméně jsem už dlouho cítil potřebu popsat založení akvária pro začátečníky znovu a líp. Pokud to nepůsobilo tak "snadno a rychle" jako předchozí text, tak se omlouvám.