Igor Matovič je svojský, rozhodnutí jeho vlády jsou však dobrá. Podporujme ji!

Od okamžiku, kdy začal Igor Matovič pracovat, neučinila jeho vláda výkonná rozhodutí, se kterými bych nesouhlasil. Vy nějaká vidíte?

Porovnejme se s okolními zeměmi: Česká republika 204 mrtvých, Maďarsko 214, Rakousko 470, Polsko 380. I v přepočtu na počet obyvatel jsme na tom lépe, než jakákoli z těchto zemí. Přitom to jsou země v naší těsné blízkosti, takže není důvod, proč by na tom neměly být porovnatelně jako my.



Je extrémně hloupé vyčítat, že neexistuje plán nebo analýzy (navíc, když vládu zformujete až v čase pandemie). Plán i analýzy budou u druhé nebo třetí epidemie, pokud však před něčím stojíte poprvé, nezbývá vám, než se plynule přizpůsobovat, improvizovat a upřímně - jsme všichni jen lidé - také trochu chaosit. Ukažte mi člověka, který tváří v tvář něčemu, co vidí poprvé v životě, bude přesně vědět, co dělat! Takový člověk neexistuje. Kdo po něm volá, měl by se jít alespoň krátkodobě hospitalizovat do domova pro duševně postižené.



Až přijdou druhé a třetí epidemie, budeme mít data z aktuální vlny. Budoucí epidemie mohou být jiné, přesto určité mechanizmy reakce mohou být identické. Budeme jednat rychleji a lépe. Minimálně na Slovensku věřím, že ano (už teď jsme reagovali super).

Někomu se může prášit od úst, když začne hovořit o dopravním kolapsu jeden den před velikonocemi. No a co? Dopravních kolapsů ještě zažijeme hromadu i bez COVID-19. Přestože se lidé zdrželi x hodin, stalo se jim něco hrozné? Byla jejich fyzická a duševní újma taková, že má přednost před ohrožením života? Uvědomme si: V jednom našem domově pro seniory nákaza propukla naplno a je z toho dosud 7 mrtvých. V USA nedávno psali o nákaze v 92 domovech pro seniory. Dovedete si představit, jak by to vypadalo u nás, kdyby to propuklo alespoň z jedné čtvrtiny podobně?

Můžeme hovořit, že chřipka nebo rakovina usmrtí víc lidí a ekonomika se kvůli tomu nezastavuje. Vraťme se časem na začátek marca. Co jsme věděli a co jsme mohli očekávat? Upřímně, nevěděli jsme nic. Mohli jsme pozorovat, jak to vypadá v Itálii. Ano, chřipka nebo rakovina u nás zabije ročně spoustu lidí - jenže lidé, kteří zemřou na COVID-19 jsou MRTVÍ NAVÍC! Itálie aktuálně registruje víc, než 24 000 mrtvých. 24 000 mrtvých lidí navíc! Neměli jsme žádnou garanci, že neskončíme podobně. "Drakonická" opatření (v úvozovkách, protože toto slovo znamená něco ještě mnohem krutějšího) byla nutná. I přitáhnutí pravidel během velikonoc. Česká republika má jen 2x tolik obyvatel, co Slovensko, nebyla tak striktní, mrtvých má aktuálně 204. Chtěli bychom dnes 102 mrtvých na Slovensku?

Igor Matovič je svéráz, ale obklopuje se odborníky a evidentně se dá přesvědčit ke krokům správným směrem. Takového premiéra beru. Můžeme ho usměrňovat, aby byl menší svéráz a některé věci si odpustil, v tuto chvíli však není čas. Jeho vládě věřím, že se snaží a chce pro Slovensko dobře. Věřím, že se její členové aktuálně moc nevyspí a jejich mozkové kapacity jsou omezené. Netlačme na ně. Dejme jim podporu. Nechtějme zázraky na počkání. Chceme, aby jim to vydrželo. Nebo ne?