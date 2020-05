Nad drzostí zástupců Smeru by zvedl obočí i orangutan

Kritizovat současnou vládu, jak to dělá Smer, na to třeba žaludek. Vláda spadla rovnýma nohama do pandemie. Vyčítat, že se za 51 dní nedokázala zbavit neschopné infrastruktury vytvořené předchozí vládou, je drzost ako sviňa.

Současná vláda jde dobrým směrem, rozhoduje se správně, jak ale má rychle posílat například finance podnikatelům, když stále neměla čas vyházet x nekompetentních nominantů předchozí vlády, kterým nešlo o jiné, než se nabalit? Realizace závisí na infrastruktuře. Kdo si pamatuje cynická slova té, oné, Denisy Sákové, že "oni na to budú zháňat peniaze," má prostě problém poslouchat jako ploštice drzé zástupce Smeru, kritizující současnou vládu, že nestíhá to, či ono. Osobně v takovou chvíli vypínám televizi nebo rádio. Ne, že by kritika nebyla občas na místě, je pro mě ale nepochopitelné, jak někdo dokáže lhát, jako zástupci Smeru, bez toho, aby mu z toho bylo fyzicky zle. Odmítám takové lidi poslouchat.



Stejně tak je drzé kritizovat, že současná vláda mění rozhodnutí. Kurnik, šopa, tomu se říká flexibilita. Každý, kdo si dokáže uvědomit, že v současné situaci nikdo nic negarantuje a je třeba se pružně přizpůsobovat měnící se situaci, by to měl pochopit. Pokud není naprogramován Smerom.



V dnešní době se ukazuje charakter. U Igora Matoviča je jasné jedno - jde mu o životy lidí. A to je přes všechny nedostatky a chyby dobré. Jakou hodnotu má politik, který nechce chránit životy obyvatel své země? Ve světě vidíme aktuálně x politiků, kterým je to jedno - buďme rádi, že má Slovensko 10x méně mrtvých než Česká republika. Mimochodem - stále nevíme, zda COVID - 19 náhodou nezanechá na lidech, kteří ho překonali, nějaké následky.



Stručně: Pokud nejsme masochisté, vypínejme televizi, když mluví drzé ploštice. Pokud chtějí televize oponenty, ať zvou někoho jiného. Mezi odborníky se jich jistě najde dost. A diskuse bude konstruktivní.