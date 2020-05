6 zajímavých filmů pro čas korony

Výjimečně jsem vybíral filmy, které se budou líbit skoro každému. Tituly: The Aeronauts - Togo - 18 regali - Sir - Isi & Ossi - The Half of It.

The Aeronauts / Vzduchoplavci - Velká Británie, 2019, na 80 % skutečný příběh

Kolik znáte filmů z historie počátků balónového létání?

James Glaisher byl meteorolog, který na začátku druhé poloviny 19. století vzbudil pozornost tvrzením, že počasí je možné předvídat. Problém byl, že v té době vědci nevěděli, jaké podmínky panují ve vysokých výškách. James se rozhodl to prozkoumat. Neměl však zkušenosti s balónovým létáním, proto hledal pilota, který by s ním vyletěl nad hranici 7 000 metrů, do míst, kde před nimi ještě nikdo nikdy nebyl.

Film poměrně přesně dokumentuje skutečný let z 5. 9. 1862.

video //www.youtube.com/embed/vmsBuG1eY8w

■ Na ČSFD "jen" 63 %, což je, myslím, dané tím, že je film příliš akční pro historiky a příliš pomalý pro masového diváka. Osobně oceňuji doopravdy nádherné letecké záběry, unikátní téma a odvahu prvních vzduchoplavců. Viděla to i naše Prťata (* 4/2008) a líbilo se jim.





Togo - USA, 2019, 100% skutečný příběh

"Jel celou noc. Ztratil dva psy. Ruce mu museli horkou vodou odmrazovat od saní."

V únoru 1925 propukla v aljašském městečku Nome epidemie záškrtu. Umíraly zejména děti. Sérum bylo téměř 1 000 kilometrů daleko. V největší sněhové bouři za posledních 20 let odstartovala štafeta psích zápřahů. Togo bylo jméno vůdčího psa (sibiřský husky), který se svým mašérem (skvělý Willem Dafoe) urazil největší a nejnebezpečnější úsek.

video //www.youtube.com/embed/HMfyueM-ZBQ

■ Na ČSFD zasloužených 81 %. Prťata na konci trochu slzela. Jako připomínka události se na Aljašce každoročně koná závod psích spřežení (o kterém jsem věděl ještě před viděním filmu).







18 regali / 18 dárků - Itálie, 2020, inspirované životním příběhem

"Jak si ji představuješ?"

"Bude mít světlé vlasy a tmavé oči. Po otci."

Co byste dělali, kdybyste se nějakým zázrakem posunuli časem a potkali vaši maminku, kterou jste nikdy nemohli poznat? V čase, když je s vámi těhotná a před tím, než při porodu zemřela?

Anna je od malička naštvaná. Nejprve, když je maminka stále na služební cestě, pak, když jí dojde, že je mrtvá a následně, když od ní i dál dostává na každé narozeniny dárky. Rebeluje a do značné míry se vyvine v protipól toho, co z ní rodiče toužili mít. V den svých osmnáctých narozenin uteče a srazí ji auto. Probere se v roce 2001.

video //www.youtube.com/embed/mikXmSZtjY4

■ Na ČSFD 77 %. Prťata měla v očích slzy už v polovině filmu.







Sir / Pane - Indie, 2018

" Je jedno, co cítíte. Jsem stále vaše služebná."

Krásné, citlivé, smutné, komplikované. Ratna přichází pracovat do Bambaje jako služka v bohaté domácnosti osamělého muže. Pozvolna se mezi nimi vytvoří city, jenže kastovní systém v Indii je tvrdý a Ratna projevy náklonnosti odmítá.

Tento film jsem poprvé viděl bez titulků a děj chápal jen z toho, co je přeloženo v traileru, z několika minut filmu s titulky na YouTube, komentářů na ČSFD a z anglických dialogů, které mezi sebou ve filmu vedou zástupci bohaté kasty. Kupodivu to stačilo. Hranice mezi kastami je v Indii stále tvrdá. Ratna jí v kuchyni na zemi a cítí se tak bezpečně. Když jí její pán před ostatními sluhy navrhne, že ji odveze domů, později mu vytkne, že ji před ostatními ponížil, protože návrh vnímaný mezi lidmi ze stejné kasty jako zdvořilý, byl v jejím případě vnímán nemravně.

video //www.youtube.com/embed/h36-Hkno6QQ

■ Na ČSFD 77 %. Určitě doporučuji si to někde sehnat.





Isi & Ossi - Německo, 2020, lehce komediální

"Dobře, tak mě namáčkni na tu skříň."

Překvapivě svěží a životaschopná, 111x viděná limonáda.

Dvacetiletá dívka z bohaté rodiny chce žít po svém, čemuž její rodiče brání. Aby je donutila souhlasit s jejími plány, nabídne náhodně vybranému asociálnímu boxerovi, že mu zaplatí za simulování vztahu, kterým bude moci rodiče vydírat. Přidejte realitu života, trochu rapu, nekorektního humoru a kupodivu to docela funguje (až na občasné moralizování). Zejména, když Isi a Ossi v rámci fingování vztahu občas předvádí docela zajímavé věci.

video //www.youtube.com/embed/7WUv_c3aSb4

■ Na ČSFD 64 %. Mohlo by být i pár jednotek navíc.

The Half of It - USA, 2020

"Láska je chaotická."

Chytrý příběh, který, přestože je o lásce, není romancí. O vztazích - ano! O přátelství - super!

Chytrou, ale utáhnutou Ellie, píšící slohy pro celou třídu, osloví neintelektuální Paul, aby mu pomohla napsat dopis a sbalit dívku jeho snů. Ellia se ale ona dívka líbí také. Začíná zajímavý vztahový propletenec. Neotřelé, odvážné a všechny tři hlavní postavy jsou pochopitelné a sympatické.

V českém překladu je název filmu, Kdybys jen tušil, což je dost hrozný název, protože nijak nevystihuje originální anglické The Half of It.

video //www.youtube.com/embed/B-yhF7IScUE

■ Na ČSFD bohužel aktuálně jen 59 %, což je dané tím, že dost lidí prostě téma filmu neskouslo. Jejich problém.



A to je z času korony vše. Pokud mi nějak dáte zpětnou vazbu, budu rád.

Na ČSFD jsem jirka_šč.



Naposledy jsem blogoval o jihokorejských seriálech roku 2019.