Práce v neděli nezaměstnanost spíš sníží, než zvýší. Či?

Na dnešní tiskovce Matovič na jednu z posledních novinářských otázek argumentoval nezaměstnaností. S jeho argumentem nesouhlasím.

Podle Matoviče se nám nezaměstnanost zvyšuje a pokud bychom uplatňovali nedělní výhradu svědomí, ještě se zvýší, protože zaměstnavatelé mohou propustit zaměstnance, kteří v neděli odmítnou pracovat.



Dejte věcný argument, pokud se mýlím, ale pokud nám jde o zaměstnanost, pak bychom měli naopak nedělní prodej podpořit, protože jeho znovuzavedením přibude víc práce. Nebo ne?



Stejně tak mě neuspokojily argumenty, ohledně nedělní pauzy, během které vyhynou viry. To, že tam od pondělí do soboty žádná pauza nebyla, problém není? Také mi nesedí představa, že by lidé v obchodě masivně sahali rukami na konkrétní produkty bez toho, aby si je vzali. Většina lidí, která něco v obchodě uchopí, to dá i do košíku. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří produkt vrátí nebo se na něj jen blíže kouknou, díky oné většině však bude fluktuace produktů v obchodech poměrně vysoká. Stačí se podívat, jak často zaměstnanci doplňují nové zboží. Myslím, že argument volné neděle, která je třeba, aby virus na ohmatávaných produktech vyhynul, poměrně kulhá.



K tématu nedělního prodeje jsem také napsal:

Dokáží ti, kdo deklamují, že rodina má být jednou týdně spolu, zaujmout dnešní děti?