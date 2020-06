Nechtěli jste F*ca a vadí vám premiér Matovič? Co jste to za lidi?

Když mě před volbami někdo řekl, že bude volit Matoviče, odpovídal jsem: “V pohodě. Potřebujeme je všechny!”

Připadá mi, že někteří lidé trpěli a trpí nerealistickými představami a špatnou pamětí. Tak rok před volbami nevypadalo vůbec jisté, že opozice sestaví vládu bez Kollára (hlavní, co mi na Kollárovi vadilo, bylo, že jsem netušil, jestli se nepřidá k F*covi). Mluvilo se o roztříštěné a nevýrazné opozici. Až na podzim začaly průzkumy ukazovat, že by to mohlo jít. Ale stále to vypadalo, že je budeme potřebovat všechny - Sulíka, Kisku, Matoviče, Hlinu, Trubana a Beblavého. Věřil jsem tomu celou dobu až do voleb. Takže i když jich finálně prošla jen část, jsem v pohodě, protože vláda existuje. Neudělal jsem tu kravinu, abych někoho “vopred znenávidel” a pak jako malé dítě zatínal pěstičky, křivil tvář a dupal nožičkami, že nechci Matoviče. Proto mě aktuálně překvapuje, kolik lidí těmi nožičkami dupe. Kurnik, šopa, měli bychom být dospělí lidé. Představte si karbaníka v hospodě, který dostane karty tak na 72 % a bude se stále rozčilovat, že by chtěl nějakou kartu odvolat, co nejrychleji karty znova rozdat a tak.

Víte, jak se pozná dobrý hráč od frfloše? Dobrý hráč dovede vidět potenciál. Nebude si stěžovat, že nedostal 100% karty, bude hrát s těmi 72%. Pokusí se s nimi vymyslet co nejlepší strategii, pokusí se využít jejich specifika. Protože výsledek nespočívá v kartách, ale v hráčích. Málokdy přijdou 100% karty. Většinu života hrajeme s tím, co máme. Já si před volbami docela správně vytvořil okruh stran, které jsou třeba a fandil každé z nich. X lidí to evidentně nedokázalo a mělo nerealistická očekávaní. Co je to za lidi? Vysnili si vzdušný zámek - a nevyšel. Sedí před rozdanými kartami - a na některé plivou. Víte, jaký je rozdíl mezi kartami a matovičovou vládou? Karty nemají emoce. Karty se neunaví. Neznechutí. Můžete je strkat do zaplivané ochmatané škatulky a je jim to jedno. Matovič má ambice a snahu. Jeho vláda velmi pozitivně taky. Měli bychom si přát, aby jim to přes všechny nedostatky vydrželo. Měli bychom být rádi, že máme vládu na 72 %. Je lepší, než v jakou jsme před rokem doufali. Tedy - v jakou já doufal. Zjišťuji, že někteří lidé doufali v něco jiné. Jejich problém a jejich ego. Stavět se proti konkrétním myšlenkám matovičovy vlády je jedna věc, stavět vzdušné zámky druhá.