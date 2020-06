Finanční gramotnost dětí by měla být na školách, ale pro začátek to snad zvládneme i my

Sedněte si s vaším potomkem a zeptejte se, co o penězích ví. Vyzpovídejte ho. Možná zjistíte, že jeho finanční gramotnost je (překvapivě) vysoká, možná ne. Nicméně na to, aby člověk začal učit, je dobré znát výchozí stav.

Sedl jsem si s našimi Prťaty (12 let). Peníze nějaké mají, kupují si nejčastěji zmrzlinu, jedna si jednou koupila chipsy. Na zmrzlinu chodí s kamarádkou. Teď, když byl koronavirus, nechodí nikam a nekupují si nic. Když jsem se jich zeptal, na co si myslí, že jsou banky, dozvěděl jsem se, že lidé se tam dají peníze a pak mají kartu a tou kartou mohou platit. Banka se o peníze stará, aby je nikdo neukradl. Chvíli jsem přemýšlel, jestli jim nevysvětlit, že banka dělá i jiné věci, ale pak jsem se zamyslel a řekl si, že vlastně mají v základu pravdu.

Problém je, že takovéto jednoduché věci zvládneme, ale co dál? Upřímně - i my často potřebujeme poradit. Vyzývám: Vytvořil jsem skupinu na FB. Veřejnou, nekomerční, užitečnou. Kdokoli tam může přijít a poradit se. Pojďme tam diskutovat, jak děti nenásilně naučit o penězích víc [1]. Než se finanční gramotnost jako předmět dostane do škol, potrvá to [2].







[1] V zásadě můžeme i v diskusi pod článkem, ale kdo nemá zaplaceno, diskutovat nemůže.



[2] Finanční gramotnost je všeobecně problém. Víc se o ní mluví, než se realizuje. Z mého pohledu schází diskuse. Jenže diskuse musí někde probíhat a v reálu neprobíhá. Když se podíváte na FB na stránky finančních společností, najdete pod statusy velmi málo příspěvků. I stránky společností s desetitisíci a stotisíci fanoušků mají příspěvky, které nekomentuje nikdo. Komentáře, pokud jsou, jsou často kritické nebo mimo téma. Věcná diskuse neexistuje. Má to i určitou logiku, protože společnosti si vzájemně konkurují a žádná nemá zájem vytvářet fórum, na které může vstoupit i konkurence. Proto jsem založil skupinu. Finanční produkty neprodávám, organizuji pouze jednu soutěž finančních produktů. Nejsem konkurence pro nikoho, kdo v oblasti financí působí. V mé skupině probíhá aktivní diskuse. Pojďme ji využít.