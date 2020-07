Sexuální obtěžování: Svině jsou (byly) i v diskusích Sme

Zítra to bude deset let, co jsem zveřejnil blog Žena v trolejbuse. Popisoval jsem, jak muž obtěžoval ženu v bratislavské mhd a já zasáhl. V diskusi pod blogem se objevilo několik "zajímavých" příspěvků.

Neobrací se vám z toho dnes trochu žaludek? Takto uvažovali a takto psali dva lidé v diskusi pod článkem na téma obtěžování žen. Nikdo jiný, než já, se s nimi v diskusi výrazněji nehádal. Byli zde s námi, na Sme. Tommy44 (2293 příspěvků) se naposledy přihlásil do systému v roce 2013, Ramazo (7180 příspěvků) na začátku roku 2019. Ale někde stále žijí. Upřímně, byl bych raději, kdyby tu byli s námi stále a měli se tomu dnes postavit.