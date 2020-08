Anketa: Projekty finanční gramotnosti registruje v okruhu známých a rodiny jen 9 % lidí

Upřímně: V reálu bude procento zřejmě ještě nižší. Anketa se totiž realizovala v rámci FB skupiny lidí, kteří se o finance zajímají.

Převedeno zhruba na procenta:

68 % lidí neregistruje nic

22 % lidí registruje aktivity jen prostřednictvím toho, co čtou v médiích nebo online

9 % lidí uvedlo, že aktivity zvyšování gramotnosti v okruhu známých, přátel nebo rodiny v nějaké formě registrují



Není to dobré. Ale můžeme si za to sami.



Poslední půlrok jsem hledal na internetu informace o strategiích zvyšujících finanční gramotnost. Za uplynulé roky. Nenalezl jsem nic konkrétního, co by uvádělo, JAK REÁLNĚ finanční gramotnost implementovat do praxe. Rozumím, je to velmi těžké. Lidé se primárně musí chtít vzdělávat a musí mít důvěru, že jim to něco přinese. Veřejnost má z minulosti mnoho negativních zkušeností z práce nekvalitně vyškolených "profesionálů". Na projekty finanční gramotnosti se díváme s obavou, zda na konci nepřijde snaha něco prodat. Lidé chtějí něco, co jim pomůže, ale velká část již přestala věřit, že to existuje.



Osobně si myslím, že by plán finanční gramotnosti měl být připravován a konzultován ve spolupráci s mnoha odborníky - nejen pracovníky velkých společností, ale také s nezávislými odborníky, kteří nejsou zaměstnanci uvedených společností. Je jich na Slovensku dost. Mělo by to být transparentní, aby lidé získali víru, že to může fungovat. Za sebe jsem udělal to, že jsem založil skupinu, ve které se lidé mohou radit. Což je fajn, ale plán na reálný rozvoj finanční gramotnosti to není.



Z diskuse, která ve skupině proběhla k tématu:

"Po vete ( ak chceš pomôcť tak mi požičaj aby som mohla ísť na dovolenku ) čo mi povedala jedna členka našej rodiny, som vzdal všetky snahy o zvyšovanie finančnej gramotnosti u blízkych." Ľuboš K.

"Na Slovensku ide hlavne o finančnú gramotnosť, ktorá je na veľmi nízkej úrovni. Toto by sa malo zlepšiť. Človek musí vedieť, čo kupuje. Finančná gramotnosť nás limituje. Vďaka nízkej finančnej gramotnosti sa stáva, že si šťastná slovenská rodina vezme spotrebný úver na 5 rokov 2000 euro na vianočné darčeky. Bude ho splácať 5 rokov. Ďalšie vianoce si vezme ďalší úver na 5 rokov? Možná o tomto by sme mali hovoriť." Peter Šimko (webinár 26. júla)

"Velmi mě potěšilo, když za mnou oba synové přišli a ptali se na následující nabídku jisté fin. společnosti: “Půjčte si na vánoční dárky, můžete půjčku dva roky splácet.” Jejich otázka zněla: Co budou ti lidé dělat příští vánoce?" Ditka Mudrová-Pöschelová

"Presne pre toto som s obavou prijala pozvanie do tejto skupiny. Lebo za dnešnou výukou finančnej gramotnosti sa VŽDY na konci vykľuje reklama na nejaký finančný produkt, skrytá reklama na nejakú bankovú habaďúru. No po pár dňoch som milo prekvapená. V tejto skupine sa skutočne radí a diskutuje o produktoch bez toho, aby bol radca ovplyvnený príslušnosťou k nejakej banke, či finančnej inštitúcii." Mária Koreňová

"Registrujem aktivity, ale vždy zo strany tých, ktorí niečo predávajú... takže mám pochybnosti o ich nestrannosti. To je ako keby niekto ponúkal kurzy na "zdravotnú gramotnosť", ale 80% by bolo o tom, že máte kupovať homeopatiká, ideálne od jeho firmy. Zdravotná gramotnosť ako taká je teoreticky dobrá vec, ale takéto konkrétne kurzy nie. Takže mám taký napohľad paradoxný názor, že finančnej gramotnosti je málo, ale kurzov "finančnej gramotnosti" je priveľa." Viliam Búr

"Je to velmi těžké, protože finanční gramotnost se na Slovensku neučí. Uvedl bych velmi zajímavé číslo: Když si dělala NBS průzkum, kolik lidí na Slovensku už bylo někdy finančním agentem, kolik rodných čísel prošlo registrem, došli k číslu, že skoro půl miliónu lidí. Každý skoro desátý Slovák se snažil působit jako finanční agent nebo poradce alespoň po dobu jednoho, dvou měsíců. Z toho vyplývá, že se lidé na Slovensku sešli s takovým množstvím špatných poradců nebo poradců, kteří o tom nic nevěděli, že je to velmi odradilo." Víťo Trnavský (webinár 26. júna)

"Ťažká otázka. Sám, ešte z pozície učiteľa, som sa o túto tému zaujímal, teraz to vnímam ešte intenzívnejšie (autor pracuje jako bankovní pracovník, pozn.). Najlepšie by bolo, ak by sa v prvom rade vychovávala mladá generácia. Tí sú často potom schopní vplývať na dospelých vo svojom okolí. Teoreticky je táto téma obsiahnutá v kurikulách ako prierezová, no doteraz neexistoval metodický materiál, ktorý by bol prekontrolovaný odborníkmi z oboch oblastí. To mohlo následne spôsobiť aj to, že učiteľ v dobrej viere učil nesprávne. V tejto dobe vyšla učebnica a metodická príručka k finančnej gramotnosti (1.diel a na ďalších dvoch sa pracuje), z dielne pani Dillingerovej z oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. A teda ak bude záujem zo strany učiteľov využívať tento materiál, mohlo by sa to zlepšovať postupne." Imrich Gulai

P.S. Ankety se zúčastnilo 76 lidí. Pro porovnání - při profesionálních průzkumech se 100 respondentů považuje za množství, ze kterého se ještě dá realizovat podrobnější analýza (například podle věku, vzdělání, socioekonomické skupiny, atd.). Vzhledem k tomu, že anketa realizovaná ve FB skupině Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch) nemá ambice o podrobnější analýzu, je množství 76 dostačující a výsledek 9 % je v rámci standarní statistické odchylky korektní.