Otevřený vzkaz slovenským novinářům, cíleně Z. Hanzelové

Nemyslel jsem si, že to někdy napíšu, ale nelíbí se mi, jak Hanzelová jako reprezentant denníka Sme manipuluje diskusi. Nemyslel jsem, že někdy budu chtít napsat blog, jak zástupce Sme manipuluje diskusi. Mrzí mě to.

Podívejme se na dva poslední rozhovory Hanzelové - s ministrem financí E. Hegerem a s šéfredaktorem P. Šabatou. K Šabatovi je neporovnatelně vlídnější. Neskáče mu do řeči jako Hegerovi (není nutné být psycholog, abyste to viděli). Druhá věc je manipulace diskuse a ta je v obou rozhovorech podobná. Hanzelová jde víc po bulváru a tlačí na věci, které chce slyšet. Na což má právo, ale v současné době to není nejlepší nápad.



Hanzelová u Šabaty žádá porovnávat I. Matoviče s českým premiérem a ptá se na FB. Upřímně - mě by už víc zajímalo, nakolik se český premiér usiluje posunout dál ČR a nakolik má šance posunout Slovensko Matovič. Hanzelovou to však nezajímá a hovoří o kritických věcech. Šabata v rozhovoru několikrát vyjadřuje, že si myslí, že slovenské volby dopadly dobře a Slovensko má větší šanci, než Maďarsko, Polsko a Česká republika, doslova: "Jste ve skvělé situaci," přičemž Hanzelová se stále snaží posouvat diskusi ke kritice Matoviče. Myslím, že jen slušnost a zdvořilost Šabaty je důvodem, proč ji v rozhovoru neopravil výrazněji. Na konci se Hanzelová zmiňuje o počtu konferencí, které sliboval Matovič a že je asi nestihne. Šabata jí na to řekne, že to je asi "správná cesta", Hanzelová se se smíchem vrací k tomu, že to nestihne. Šabata, který vůbec neřeší uváděný počet, ale snahu, vysvětluje, že termíny na reformy jsou šibeniční. Hanzelová se ptá, zda to není "slabina", Šabata jí opatrně vysvětluje, že takto uvažovat je "ideální představa", kterou je těžké naplnit a nejedná se o triviální úkol. Porovnává s českou vládou, které se reformy zřejmě nepodaří v rozsahu, v jakém je může udělat slovenská vláda. Hanzelová rozhovor ukončuje. Rozhovor dostává nadpis: "Matovičova komunikácia na facebooku počas summitu bola nehodná premiéra". Ano, Šabata to vyslovil. Pokud však máme vystihnout obsah jeho řeči, měl by nadpis spíš být: "Slovensko má větší šanci, než Maďarsko, Polsko a Česká republika."



Při rozhovoru s Hegerem se Hanzelová snaží vypáčit z Hegera, co si myslí o Kyselicovi jako tajném agentovi. Heger asi sám nemá osobní 100% jistotu, zda byl Kyselica tajný agent a nechce se k tomu vyjadřovat. Když se dostanou k diskusi o zaměstnavatelích, všimněte si, jak Hanzelová hovoří/reaguje rychle. Zdůrazňuje Sotáka, argumentuje Sotákem - přikládá důležitost vyjádření jedné strany. Heger vysvětluje "ostatní strany", uvádí, že jediný, kdo křičí, je pan Soták. Hanzelová dál hraje kartou Sotáka a častěji skáče Hegerovi do řeči. Když se dostanou na připravované reformy, Hanzelová se ptá na konkrétní věci a je kritická k tomu, že veřejnost konkrétní informace nedostává. Opakovaně se ptá na konkrétní věci. Heger logicky nemůže a nechce říci víc. Pokud si nechce s partnery vyměňovat vzkazy pro média, nemůže. Hanzelová se však stále ptá na konkrétní věci. Proboha, proč? Každému normálnímu člověku musí být jasné, že to v tuto chvíli ještě nejde. Heger podle mě mluví dobře. Vysvětluje, že reformy jsou cíl, ne utrácení peněz. Nechce, aby se lidé v tuto chvíli zaměřovali na jednotlivé věci, ale aby byl dosažen cíl. Hanzelová trochu uštěpačně reaguje: "Tak si na to počkáme." Později vyčítá, že Heger jí neodpověděl nic na věci, na které se ptala a které ona považuje za důležité. Že už se nemá na co ptát (kurnik, šopa, mohla se připravit líp). Heger slibuje, že když mu zavolá 14. septembra, odpoví jí. Hanzelová rozhovor ukončuje.



Je v pořádku upozorňovat na problémy, nedostatky a chyby, není ale v pořádku orientovat vše jako kritiku. Slovensko je na rozcestí. TEĎ. Buď reformy uděláme a peníze využijeme dobře, nebo ne. Podle mě byly oba rozhovory do jisté míry nevyužitá šance. Šabata mohl víc hovořit o šancích a možnostech Slovenska, Heger mohl víc hovořit o vizích. Protože vize jsou, co dnes potřebujeme. A novináři je buď budou podporovat nebo nebudou podporovat. Ano, já vím, že vize zajímají méně lidí, než co kde kdo pokašlal, od denníku Sme jsem ale očekával víc, než tah na bulvár a opakování třicetkrát vyslovené kritiky. Buď budeme konstruktivní nebo ne. Až reformy přijdou, budou fungovat lépe, pokud jim lidé budou rozumět. Novináři se buď přidají do vysvětlování pozitivních změn nebo budou dál házet klacky pod nohy vytahováním bulváru. Není to o tom, že bych se zastával Matoviče a jeho chyb. Jen cítím silné zklamání, že někteří novináří jsou stejně malicherní a ješitní jako politici. Nelíbily se jim "bulvární kroky", které Matovič dělal před volbami, dnes dělají to samé. Bohužel v době, kdy primární agendou má být něco jiné. Vemte si příklad ze Sulíka - ten Matovičovy FB statusy neřeší a pracuje.



Je na čase hledat společnou vizi rozvoje Slovenska. Hanzelová (a ostatní novináři): Buď to dokážete nebo ne.