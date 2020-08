Soudruh Kotleba doporučoval dovolenou v Bulharsku

Tak se nám soudruh Kotleba rozepsal. Že vraj, či "náhoda"? Že vraj, proč vláda doporučuje na dovolenou západní krajiny a ne přátelské, soudružské, slovanské země jako Srbsko nebo Bulharsko?

Jak to dopadlo, víme. Jiný soudruh Kotlebovec vyrazil do Bulharska a vrátil se s rodinou, s Covid-19 a s hrdým označením "První Pozitivní Poslanec SR". Doufejme, že neposlouchá svého soudruha Mariana doslovně a pokouší se nikoho dalšího nenakazit.



P.S. Soudruh Kotleba v doporučení podporovat bratrské slovanské země zmínil i Srbsko. Nedávno proběhla slovenskými médii zpráva, z jakých zemí se na Slovensko nejčastěji dostal v aktuální vlně Covid-19. První byla Ukrajina, druhé Srbsko, třetí Česká republika. Vzhledem k tomu, že Slovensko se Srbskem nehraničí, zajímavé.



P.P.S. Při pohledu na sádlem prorůstající těla některých jeho spolustraníků se však nemohu ubránit myšlence, že když je jejich víra tak pevná, mohli by si neškodnost Covid-19 otestovat na sobě. Díky počínající obezitě už sice spadají do lehce rizikové skupiny, ale pokud mají víru, určitě jim pomůže (pro ostatní, normálně uvažující, jsem před dvěma měsíci napsalzkušenost příteleve věku 53 let, který byl 13 dní na plicní ventilaci).