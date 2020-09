Recenze: Mulan je mainstream, na který se klidně podívejte. Hlavně, pokud máte dcery. 65 %

Mulan žila ve 4. století (+- 200 let), neměla rodinné jméno Hua (vzniklo později, hezky znělo) a možná patřila k národu Xianbei. Zřejmě se jako žena dokázala doopravdy prosadit v mužském světě. Disney měl ambici to ukázat.

Na ČSFD jsem dal filmu tři hvězdičky z pěti, přesto neříkám, že je Mulan špatná. Krásně vypadá. Kamera je výborná, příroda je nádherná, interiéry jsou samozřejmě perfektní. Moc se mi například líbil kruhový dům, ve kterém Mulan vyrůstala - taková architektura se doopravdy v Číně vyskytuje. Herci jsou kvalitní - největší charakter je Donnie Yen ztvárňující postavu generála, i rodina Mulan nebo dívčiny spolubojovníci jsou sympatičtí. Důvod, proč nehodnotím výš, je, že charaktery na straně zla nejsou zdaleka tak dobré (nedostávají prostor) a proto, že film má problém se rozhodnout, jestli je pohádkou nebo válečným příběhem. Tvůrci se snažili nedržet pouze animované předlohy, chtěli do příběhu zakomponovat víc z legendy, výsledek je ale stále spíš pohádkou. Myslím, že nemůžeme vinit novozélandskou režisérku, která ma za sebou několik kvalitních filmů (včetně mého oblíbeného Pána velryb) - ambice byly prostě vysoké a nepodařilo se je přetavit do kompaktnějšího celku. Otázkou je, jestli to bude pro distribuci zle. Většina dnešní společnosti takto neuvažuje a bude jí stačit krásná kamera, prostředí a herečka. Film by nemusel být propadák.

Trailer:

video //www.youtube.com/embed/R-eFm--k21c

Pokud něco kritizovat, tak bojové scény. Moc se mi líbilo krátké cvičení s mečem Donnieho Yena (které prý zvládl doopravdy) a tréningová bojová scéna s kopím. A to je vše. Zbytek je průměr. Mulan, ztvárněná Liu Yifei, bojuje tak, že spíš tančí. Což nemusí být zlé, zde mi ale scházel pocit skutečného boje. Pro dvanáctileté holčičky (mé dcery) fajn, pro dospělého to může být trochu nudné. Také mi vadily velmi krátké střihy v bojových scénách - pokud někdo doopravdy bojové umění ovládá, bude záběr dlouhý. Krátkými záběry se často maskují nedostatky. Mám před očima čínskou Mulan z roku 2009, které jsem dal 75 % a v porovnání s kterou je současná verze doopravdy pohádka. Porovnejte:

video //www.youtube.com/embed/M4OSxjVARC0

Čímž se dostávám k představitelce hlavní role. Liu Yifei (33) je krásná žena, v Číně ale mají lepší herečky. Rozhodně není zlá, odehrála, co měla (a umí anglicky), Zhao Wei, která však hrála Mulan v roce 2009 (a shodou okolností také v 33 letech) je ale herečka minimálně o třídu lepší. Liu Yifei staví svoji kariéru na vzhledu a je zajímavé, že na ČSFD dosud nemá film, který by se v hodnocení dostal nad 70 %. Její filmy jsou v očích našeho diváka pouze průměrné, současně ale ne vyloženě špatné. Pokud ji chcete vidět dobře hrát, podívejte se na pět let starou The Third Way of Love (volně překládám: Třetí varianta lásky), která se na ČSFD zřejmě v budoucnu nad 70 % dostane:

video //www.youtube.com/embed/MlpdTAPshwo

Pro mainstreamového diváka z její tvorby doporučuji deset let starou Love in Disguise (Láska v přestrojení), což je docela zábavný příběh známého popového zpěváka, který se zamiluje do studentky v hudební akademii a protože jí pop nic neříká a jeho tvář nezná, zamaskuje se jako student z venkova a přihlásí na školu, aby jí mohl být na blízku. To by se mělo většinově líbit:

video //www.youtube.com/embed/0kbkpMHX3cw

Finálně: Je trochu škoda, že aktuální Mulan nevzal do rukou někdo s vizí kompaktnějšího díla (a schopný tuto vizi naplnit), na druhou stranu to není zlé a pokud máte dvanáctileté holčičky jako já, tak jděte do kina. Vydrží u toho. Za mě 65 %.



P.S. Národ Xianbei žil na území dnešního Mongolska (před Mongoly) a severní Číny. Byli kočovníci a jejich ženy byly zdatné v jízdě na koni. Ve své době nebyli považováni za většinové Číňany.



P.P.S. Animovanou Mulan jsem dodnes neviděl, čemuž se mé dcery značně divily.



Úvodní obrázek: Disney