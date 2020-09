Pokud zrušení bohoslužeb vyvolá hněv, pak máme mezi sebou sobce a pokrytce

"Nerušme verejné bohoslužby ... Predpokladám, že medzi tými, ktorým na viere záleží, vyvolá skôr hnev ako porozumenie," vyslovil podle Sme jeden církevní představitel (čas 10:42). Co tím chtěl říci?

Mše v kostelích neprodukují zisk pro ekonomiku Slovenska. Za situace, kdy omezení postihují a připravují o zisk kulturu, sport, služby, mnoho podnikatelů a spoustu lidí, patří výše uvedená vyjádření do středověku. Co si onen představitel o svých ovečkách myslí? Že jsou doopravdy jako ovce? Že nevidí krizi a problémy všude okolo?



Pokud se mýlí, je dobře. Zlé je, pokud má pravdu. Pak máme mezi sebou lidi, kteří staví bohoslužby nade vše. Je jim jedno, nakolik se bude na Slovensku šířit Covid-19, hlavně, že budou mít svoji mši. Přitom právě mezi návštěvníky bohoslužeb je spousta lidí z rizikových skupin.



Nerozumím. "Pokoj a bratská láska," říkáme se a podáváme si ruce. Jak můžeme mluvit o pokoji, když nám rostou počty infikovaných? Jsou to jen slova a skutek žádná? Měli bychom udělat vše, co zastaví prosperitu Covid-19 a nezpůsobí slovenské ekonomice zásadní ztráty. Nebo se pletu?



Dokažme bratrskou lásku tím, že se vzdáme toho nejcennějšího - bohoslužeb. Pokud to nedovedeme, pak jsme jen obyčejní sobci a pokrytci.



