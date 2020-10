Matovič dělá hodně chyb, ale toto se mu podařilo

Pilotní testování funguje, lidé o něj mají zájem a pokud se to samé alespoň z 80 % podaří i příští víkend, pak stáhneme z oběhu velké množství infekčních lidí. Což je nediskutabilně super.

Abychom si rozuměli - je jasné, že takto dlouhodobě Covid neporazíme, protože i kdybychom nemoc vymýtili, nemůžeme se uzavřít před okolím světem. Kupujeme si však čas. Podle toho, jak bůh dá, 4-8 týdnů. O 1-2 měsíce vrátíme infekční kolo času do dob, kdy to nebylo tak zlé, jako teď. Kdy jsme neměli 20 mrtvých denně a byli bez zemřelých lékařů na Covid. Současně, pokud bude testování příští víkend alespoň z 80 % tak úspěšné, jako pilotní test, máme naději do budoucna, že když to za dva měsíce zase zopakujeme, vyhneme se zastavení ekonomiky. Ukazujeme cestu, jak v budoucnu řešit lokální ohniska. Jsme v Evropě první, ostatní se nás budou ptát na naše zkušenosti.

Matovič dokáže i přes všechny své nedostatky vybírat v krizových situacích rozumná řešení. Za což jsem upřímně rád. Byl bych šťasten, kdyby mnozí dokázali to samé. Protože je snadné kritizovat dětinskost občasných matovičových komentářů na sociálních sítích, ale těžší dokázat přiznat mu pozitiva bez toho, abych ho současně nekritizoval. Například takový Peter Schutz mě dnes doslova nadzvedl ze židle, když nazval aktuální zákaz vycházení "vylomeninou". Je to velmi hloupý a nezodpovědný pokus vytlouci "novinářský kapitál" z lidí, kteří jsou podobní jako on. V mých očích je takovýto komentář minimálně stejně dětinský, jako matovičovy nejhloupější statusy na FB. Pro lidi, kteří vytloukají politický nebo novinářský kapitál ze situace, kdy by všichni měli spolupracovat, neexistuje slušné slovo. Je mi jich líto. Matovič dělá něco, co vypadá, že funguje. To je "neodpustitelné".



Pokud nemám lepší řešení, nekritizuji a chválím.