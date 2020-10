Všem ufňukancům, kteří si stěžují, jak jsou porušována jejich práva

Jste šťastní lidé. Nezažili jste válku, nezažili jste mor, nezažili jste hlad. Jste rozmazlení lidé. Stačí trocha nepohodlí, pocit, že jsou vaše "zákonná" práva porušována a stěžujete si.

Tak, jak se chováte, by se převážnou většinu existence lidstva nechovalo desetileté dítě.



Moje babička byla zdravotní sestra. Hodně jsem od ní odkoukal. Když byla stará, zkracovaly se jí šlachy v malíčku na ruce. Protože měla nemocné srdce, nemohli jí dát narkózu a řezali jí to bez narkózy. Nestěžovala si. Taky si nestěžovala, když některé zákroky vykonávali medici a bolelo to víc. Říkala: "Na někom se to učit musej."



Jsem trochu po ní. Vidím krev a neodpadnu. Jednou jsem se dostal k paní, kterou porazil autobus na Zochovej v Bratislavě. Spousta lidí stála na chodníku, pohli jsme se dva. Rukou jsem se jí snažil vyšplouchávat krev z úst, aby se jí nezadusila. Také jsem sáhl na naši starou sousedku, když její dcera u nás zvonila s pláčem, že je její maminka asi mrtvá. Mohl bych blekotat cosi o svých právech a že nemusím dělat, co je mi nepříjemné, ale v reálu, když je kritická situace, dělám, co je třeba. Kdyby vstali z hrobů vaši předkové, souhlasili by. Aktuálně máme kritickou situaci.

Vaše přecitlivělé duše asi potřebují zažít hlad, válku nebo nemoc, ze které se tak tak vylížete. Kdyby jste to zažili, asi byste si v současné situaci přestali stěžovat, jak někdo porušuje vaše práva a "nutí" vás jít na test. Uvědomili byste si, že lidská práva jsou super věc, ale když chráníme životy, musíte je sami od sebe a bez jakéhokoli naříkání odložit stranou. Tak se chovají dospělí lidé. Je zbytečné si stěžovat, že se mění to a ono - pokud jste v situaci, která je zcela nová, improvizujete a učíte se. Všichni improvizujeme a všichni se učíme. Pochopte to a přestaňte být dětmi. Dospět se dá i bez toho, abyste zažili bídu. Doufám.



P.S. Vyprávění přítele, který strávil 13 dní na plicní ventilaci.



P.P.S. Zítra na odběrné místo jdu. Budu tam od 6:00 do 22:00. Riskuju, že se nakazím, ale dělám to, protože to někdo musí udělat.