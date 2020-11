Proč se Čaputová zmýlila a veřejnost také

Čaputová je právník. Čaputová má ráda věci důkladně připravené. Když za ní přišli zástupci armády, uvěřila, že je připravenost tak nízká, že je cíl nenaplnitelný. Vzhledem na davy, které přišly v sobotu, veřejnost uvěřila také.

Čaputové to nevyčítám. Jednala, jak považovala za nejlepší.



Je to o menežování, líderství a víře. Matovič není geniální ani jedinečný, je však dobrý menežer, náhodou na pozici, kdy má určité pravomoci. Nenechá se zdeptat postojem většiny, což považuji za velmi cenné.



Zažil jsem před pár lety obdobnou situaci. Pátek podvečer, další pátek začínala velká akce, desítky služeb nezaplněných, vedoucí týmu v depresi a říkali, že "nejde". Tvrdil jsem, že jde, odpověděli, ať si to vezmu na starost. V neděli odpoledne bylo hotovo. Z toho vyplývá, že pokud někdo říká, že něco nejde, je jisté, že si to onen člověk nedovede představit - ale někdo jiný si představit může. A také to může udělat. Já tehdy v pátek začínal od čistého stolu, nicméně, když bylo v pátek od Čaputové referováno, že jsou týmy hotovy na cca 60 %, bylo jasné, že se souběžně pracuje na dalších řešeních - což se potvrdilo, když o několik hodin později byla zaplněnost již přes 70 %. Člověk zvyklý na podobné situace tomu rozumí.



Přestože Čaputové velmi fandím, v pátek jsem věřil, že se mýlí a spíš se bál, aby její slova testování netorpédovala. Nakonec způsobila, že se v sobotu nahrnuly extrémní davy, což je finálně k něčemu dobré, protože kdyby se v neděli testovalo identicky jako v sobotu, dokázali bychom za pouhé dva dny otestovat více než pět miliónů lidí. Kdyby toto někdo tvrdil před víkendem, neuvěříme.



Spousta lidí nemá Matoviče ráda, ale dělá jednu zásadní chybu - netuší, jaký je člověk. Existuje teorie, že abychom dokázali "nepřítele porazit", musíme mu rozumět. V očích mnoha lidí je Matovič šašek, neuvědomují si však, že je současně dobrý menežer, který se nebojí vystrašených hlasů. Mnozí negovali nebo zesměšňovali matovičovy cíle, aby se následně "škrábali na hlavě" a vynášeli komentáře, že Matovič udělal vše špatně, ale veřejnost (armáda, policie, samosprávy) ho podržela a výsledek překonal očekávání. Jediným štěstím těchto lidí je, že se Matovič následně na sociálních sítích nebo v médiích neubrání svým klasických projevům. Díky nim nejsou za blbce. Mohou říkat: "Podařilo se mu to, ale podívejte, stále je šašek! Nebyla to jeho zásluha!" Kdyby Matovič omezil komunikaci na sociálních sítích, anuloval ješitnost a zkrátil čas na tiskovkách, stal by se z něj možná docela slušný premiér a oni by buď změnili názor nebo ztratili část svých posluchačů.



Nevolil jsem Matoviče, ale mám názor, že v kritických momentech naslouchá odborníkům a rozhoduje se dobře. S testováním jsem souhlasil hned, jak bylo před dvěma týdny oznámeno. Předešlé dva dny jsem proto strávil v první linii. Náš tým otestoval v sobotu přes 660 lidí a včera necelou stovku. Řeklo by se, že včerejšek byl lepší, ale realita byla, že jsem občas usínal, uvědomoval si, jak pomalu čas teče a upřímně si říkal, že bych měnil se sobotou, kdy jsme nestíhali na nic myslet, byli v neustálém pohybu a celé odpoledne poslouchali poděkování, že se u nás čeká jen půl hodiny.



Když se nad tím zamyslíte, Matovič je premiér. Nemusí oddřít všechno sám. Slovensko má vládu, ministry, samosprávy, policii, zdravotnictví, vojsko. Samozřejmě, že samosprávy odvedly ohromný kus práce - na to také Slovensko samosprávy má. Samozřejmě, že armáda odvedla ohromný kus práce - na to Slovensko armádu má. Samozřejmě, že ... atd., atd. Říkat, že Matoviče podržel ten či onen, je pitomost - Matovič je premiér, tyto lidi na to má. Říkat, že se dělaly chyby, je také hloupost - všichni dělají chyby. Další testování už zvládneme líp. Podstatné je, že se Matovič nenechal vyděsit. Kdyby se lekl a ucukl - to by byla chyba. Protože testy proběhly, skončily tisíce infekčních lidí v karanténě a Slovensko získalo velmi cenné vědecké údaje pro boj s Covid-19. Možná nebudeme muset v blízké době aplikovat totální lockdown, do kterého jde od pozítří na měsíc například Velká Británie. Bojovat s Covid-19 celoplošnými testy je efektivnější a levnější (1 den lockdownu stojí stejně jako celé celoslovenské testování).



Mysleme si o Matovičovi co chceme, ale nepodceňujme ho. Má za sebou pár neoddiskutovatelných úspěchů a v kritických chvílích se už několikrát dovedl dobře rozhodnout. Držme mu palce, aby zlepšil komunikaci a zkrotil své zlé duchy.