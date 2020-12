Ahoj Igor! Pokud budeš pokračovat s tím, co aktuálně děláš ...

... skončíš s pocitem, že jsi vykonal mnoho dobrého, ale lidé to neocenili. Realita bude, že doopravdy vykonáš mnoho dobrého, ale lidé to doopravdy neocení. Tvou hlavní slabinou je, že moc chceš a moc tlačíš.

Když něco není, jak si představuješ, tlačíš do toho, aby to tak bylo. Utlačíš ty, kteří to dělali a pustíš se do toho sám. V reálu možná i dosáhneš lepší výsledek, nebude však oceněn, protože lidi kolem sebe v průběhu jeho realizace znechutíš a unavíš. Uvidí dobrý výsledek, ale zůstane v nich tolik negativní emoce, že ho budou mít problém přijmout. Veřejnost na tom s tebou je podobně. Lidé nadávají a plivou, protože dobrý výsledek je překryt komunikací a oni ho prostě nevidí. Mám takové lidi i mezi dobrými přáteli.



Rozumím ti. Sám jsem měl období, kdy jsem dělal něco podobné. Když se mi podařilo odfiltrovat tlak, který jsem vyvíjel, začalo se lidem mnohem lépe dýchat a začali být schopni výsledek ocenit. Pokud se to podaří tobě, bude z tebe dobrý premiér, ale do té doby - bohužel.



Mohlo by pomoci:



1) Když napíšeš status, kterým kritizuješ někoho z lidí na tvé straně, nezveřejňuj ho hned, jak bys to až dosud udělal. Dej si ho na FB jako soukromý, abys ho viděl jen ty, najez se a vyspi se. Podívej se na něj druhý den a zeptej se sám sebe, jestli ten samý výsledek nedosáhneš věcnější komunikací.



2) Byla jedna novinářka, jmenovala se Zuzana Lajdová. Byla mladší než já, zemřela před několika lety (její bývalý manžel zemřel už v roce 2006 v letadle u obce Hejce, takže dnes už dospělá dcera přišla o oba rodiče). Její smrti velmi želím jednak osobně, protože byla přítel a jednak profesně, protože ona byla VYNIKAJÍCÍ, v redakčním krácení a úpravě textů. Když něco kontrolovala, zajímalo ji, co chce dotyčný vyslovit a dosáhnout. Nemilosrdně vyhazovala vše, co k cíli nevedlo. Mysli na to, prosím. Definuj jednou větou cíle, které máš. Například "dostanu Slovensko tam a tam". Následně se ptej sám sebe, jestli každá jednotlivá věc tomuto cíli pomůže. Pomůže, když někoho udeřím? Pomůže, když někoho ponížím? Já se od ní takovéto věci učil. Měl jsem chuť někomu poslat negativní kritiku - vyspal se, znova si to přečetl a následně zeptal sám sebe, jestli to cíl přiblíží nebo oddálí. Od doby, co jsem začal takto myslet, jsem napsal víc kritiky, kterou jsem nakonec neposlal. Po čase jsem začal méně kritiky i psát.



3) Zkus méně chtít. Dej laťku trochu dolů. Tím, že moc chceš a moc žádáš, dosahuješ opak. Uvědom si, že je víc oblastí, které nejsou tvojí prioritou a aktuálně fungují, protože zodpovědným lidem dáváš prostor dýchat. Takto by mohlo fungovat víc věcí. Chápu ctižádost, rozumím, že chceš ukázat perfektní výsledek podle tvých představ, v reálu však dosahuješ opak. Uber, prosím.



4) Zkus se méně vyžívat v tom, když někoho ponižuješ. Zde nemluvím z vlastní zkušenosti, protože jsem spíš na opačné straně myšlenkového spektra, ale pokud bys to náhodou dosáhl, bylo by super. Nikdo nejsme dokonalý, ale právě ponižování vysává z lidí energii. Kdo ho nedokáže ovládat, zůstane na konci sám.



5) Uvědom si, že jsi v situaci, ve které jsi nikdy v životě nebyl a ve které nefunguje vše, co jsi dosud dělal. Přijmi, že musíš něco změnit.



Máš sympatický hodnotový kompas. Nebojíš se jít do věcí sám. Máš ambice něco dosáhnout. Jsi schopný naslouchat odborníkům a to, co finálně uděláš, je často dobré. Máš potenciál. A nechceš skončit neoceněný.



Před 10 lety jsem věřil, že při tvém stylu politiky nevydržíš. Mýlil jsem se. Dal jsi to. Přál bych si, abys dokázal i dnes, že se můžeš změnit. Z lidí, kteří byli v podobných sračkách, změnili se a vyhrabali se z nich, mohou vyrůst dobří lídři.





P.S. Počítej, že přesvědčit veřejnost, aby změnila úhel pohledu, potrvá roky. I když začneš hned, toto volební období se to s tebou ponese. Budeš mít však šanci uspět v dalších volbách a pokračovat. To není zlé.