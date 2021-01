Užitečné otázky a odpovědi z FB skupiny Fórum Zlatá minca

Na Facebooku existuje nekomerční skupina Fórum Zlatá minca. Kdokoli se v ní může zeptat na cokoli o finančních produktech. Zveřejňuji výběr nejužitečnějších odpovědí na 6 otázek z posledního období. Plus zajímavé webináře (dole).

► Obávam sa, že toto bude jedna zo štandardných "začiatočníckych" otázok, no predsa len, ak by som sa mohol opýtať: Na čo by sa mal človek zamerať/kam investovať pri krátko- až strednohorizontnej investícii (tak okolo 5 - 10 rokov), pri začiatočnom investičnom kapitále okolo 5000,- €?



Závisí od veku. Čím je človek mladší, tým viacej akcií (odporúča sa ale aj diverzifikovať - akcie rôznych firiem - ale ísť kľudne aj do menej liberálnych fondov s povedzme nehnuteľnosťami). Všetko to je ale otázka osobných preferencií.

Timotej Lencz



Nelze na to obecně odpovědět. Je nutno doplnit (a to jistě ne veřejně) odpovědi minimálně na několik dalších otázek:

1.) Především - "investiční kapitál" jsou "volné peníze, které nepotřebuješ po dobu investice". Takže - jestliže je těch 5.000 celá volná suma, kterou disponuješ, doporučuji si z toho nechat alespoň 1.000 až 1.500 eur jako disponibilní rezervu někde na spořáku, abys to v případě potřeby (z jakéhokoliv důvodu) mohl vybrat zítra. Teprve ten zbytek potom "investovat".

2.) Jaký je Tvůj vztah k riziku? Kolega Ti tady doporučil, spíše "střelil od boku" větu "stoprocentně akcie". Zásadně s ním nesouhlasím. Takové portfólio složené stoprocentně jen z akcií bude při různých událostech reagovat velmi citlivě. Jak se budeš tvářit na to, až při příští krizi celé Tvé portfólio poklesne ze dne na den o 30% (tedy z Tvých investovaných 5.000 eur tam najednou bude jen 3.500), a to just právě jen několik týdnů předtím, než jsi chtěl investici ukončit a vybrat? Dokážeš se přes to přenést?

3.) Jaká je pravděpodobnost, že svůj investiční horizont nedodržíš? Co když budeš z jakéhokoliv důvodu (nemoc, rozvod, stěhování, výpověď v práci) potřebovat své peníze dříve? Máš kam sáhnout, nebo budeš vybírat svou investici?

4.) Je to jedna jednorázově vložená suma, kterou odložíš a "zapomeneš na ni", nebo tam budeš chtít postupně dokládat další a další peníze? Případné výnosy, úroky, dividendy chceš reinvestovat a znovu ukládat, nebo vybírat?

Tohle je jen příklad otázek, které Ti bude při osobním setkání pokládat zkušený finanční poradce. A teprve na základě znalosti Tvých odpovědí a po konzultaci s Tebou může vůbec podat nějaký návrh. Tedy pokud to chceš mít rozumně a kvalitně umístěné.

Víťo Trnavský

Poradil by som ti to rozložiť asi takto:

3000 eur akcie a ETF (štandardná investícia)

1000 eur kryptomeny - Bitcoin, Ethereum a iné (špekulatívna investícia)

1000 eur zlaté a strieborné mince (bezpečná a likvidná zábezpeka)

Link na článok investičnej série Akcie a ETF.

Róbert Ďurec

5-10 rokov je veľmi veľký rozdiel lebo ak dáš jednorazovo 100% akcie tak sa ti môže stať že o 5 rokov nebudeš ani na tom čo si vložil nakoľko je veľký predpoklad že prídu nejake korekcie ale 10 rokov je úplne iný horizont ale asi by som aj tak rozložil riziko aj portfóliom aj vklad na viacero platieb v čase napr 5x1000€ po mesiaci alebo 10x500 alebo ak príde nejaký pokles vložil by som viac. Ako už bolo písané nepoznám tvoju situáciu tak je to ťažko povedať. A otázka je aký si typ investora. Aké výkyvy znesies.

Tomáš Kvasnica



Vo väčšine odporúčaní, ktoré som si všimol v tejto diskusii (bitcoin, zlaté mince, etfmatic a pod.), sa opakujú ponuky na rôzne produkty a ide o strategickú chybu, pretože výber vhodného produktu nasleduje až v záverečnej fáze výberu vhodnej investície.

Bez predchádzajúceho cieľa a plánu si investíciu nevyberajte! Asi najlepšiu odpoveď mal Víťo Trnavský.

Človek, ktorý vám radí, by mal mať patričné vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s praktickým a nie len teoretickým investovaním. Tým myslím že mu cez ruky prešlo aspoň pár 100tis. alebo ešte lepšie - nejaký ten milión. To ukazuje aj že má dôveru a dobré referencie a tiež vie posúdiť čo funguje a čo nie. V praxi sa stretávam že väčšina ľudí si nevhodne vybrala investíciu a zistia to až po čase. A ten čas sa nedá vrátiť.

Dušan Šulov

► Riešili sme teraz zrušenie svokrovej poistky Investičné životné poistenie. Svokor mal v čase vzniku poistky 63 rokov a agent s ním uzatvoril túto poistku na 20 rokov. Išlo tam 33 eur mesačne, pričom na investovanie išlo 25 Eur a zostatok na pripoistenia, ktoré boli smiešne, ako napríklad poistenie denného odškodného na nevyhnutné liečenie 5 eur alebo poistenie denného odškodnenia na pobyt v nemocnici 10 eur. Už keď sme prišli do poisťovne to zrušiť, tak pracovníci len krútili hlavami, že kto mohol navrhnúť dôchodcovi takéto poistenie. Ja viem, že je to hlavne svokrova chyba, že sa na to dal nahovoriť a musí teraz aj znášať ešte aj stratu prostriedkov, ale moja otázka je, či sa dá niekde stažovať na neetické správanie poisťovacieho agenta?

Jiří Ščobák

Radoslav Mihok

NBS-ka kontroluje podobné zmluvy. Detailne rozobraté info o investičnom životnom poistení.

Michal Poliak

Víťo Trnavský

Michal Žec

► Zrejme by bolo načase hodnotiť banky aj podľa ochoty zrušiť ešte nezrealizovanú platbu a zablokovať ešte nezrealizovanú operáciu po rezervácii operácie platobnou kartou.

Stalo sa mi, že som vykonal operáciu na nesprávny účet (inému môjmu dodávateľovi). Všimol som si to ihneď po autorizovaní platby. Zavolal som do banky, lenže tá mi odmietla operáciu stornovať, pritom to bolo piatok a termín splatnosti bol v pondelok. Banka to zdôvodnila, že platba bola riadne autorizovaná a preto to banku viac nezaujíma. Banka v pondelok operáciu vykonala. Našťastie mi dotknutá spoločnosť peniaze vrátila naspäť. Táto skúsenosť bola dostatočná na to aby som z danej banky odišiel.

Niektoré banky majú priamo v internetbankingu možnosť zrušiť zadanú platobnú operáciu, pokiaľ ešte nebola vykonaná čo znamená, že peniaze do druhej banky neodišli. Niektoré banky túto službu neposkytnú ani keď ide klient volá, že ide o podvod alebo o príkaz zadaný pod nátlakom a dal trestné oznámenie.

Obdobne sa niektoré banky správajú aj v prípade ešte nezúčtovanej operácie platobnou kartou a to ani v prípade podaného trestného oznámenia. Iné banky na požiadanie klienta alebo aj z vlastného monitoringu podozrivých platieb, vykonajú šetrenie a peniaze klienta ochránia.

Ja osobne by som dal na čiernu listinu banky, ktoré nemajú záujem chrániť peniaze svojich klientov. Píšem to na základe TV príspevku v správach, kedy nemenovaná banka odmietla zablokovať ešte nezrealizovanú úhradu zadanú podvodom.

To nie je o “ochote”, ale o technických možnostiach banky. A príspevok v správach nehovoril o tom, že to banka odmietla. Oni len objasňovali, že problém nenastal na strane banky.

Jean Antoine Bruit

Veľmi veľa je to o ochote. V minulosti (viac rokov dozadu) pri vklade na účet som povedal, že požadujem konkrétny variabilný symbol. Pracovníčka mi povedala, že pri vklade na účet sa nedá uviesť variabilný symbol. Keď som na tom trval, zavolala vedúcu. Tá si vypočula moju požiadavku a opýtala sa pracovníčky, prečo tam nenapíše variabilný symbol, ktorý zákazník požaduje. Na to jej odpovedala, že na školení mali, že pri vklade na účet sa do políčka variabilný symbol uvádza číslica 9. To áno, ale len v prípade, že zákazník variabilný symbol nezadá.

Takže nie je to len o technických možnostiach banky, ale aj o ochote a vedomostí jej pracovníkov.

Jozef Drahovský

Chopil som sa podnetu, ktorý mal Jozef Drahovsky a preveril som, ako sa banky stavajú k tomu, keď chce klient zrušiť platbu, ktorú ešte banka nespracovala. Článok.

Peter Csernak

► Ahojte, chcem sa opýtať na Váš názor na tieto fondy, čo si myslíte o ich dlhodobom podržaní povedzme 10 rokov (a viac):

Lyxor NASDAQ 100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

DBPG - Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Porovnajte to s tým, ak by som urobil rovnakú investíciu do bežných NASDAQ a S&P indexových ETF.



Na dlhodobé držanie v žiadnom prípade. Ide o fondy špekulatívne. Toto sú fondy so syntetickou replikáciou. To znamená, že fondy priamo do technologických akcií neinvestujú. Na dlhodobe držanie sú vhodné ETF z tzv. fyzickou replikáciou. Tzn. fondy aj reálne akcie indexu, ktoré kopírujú aj vlastnia. Viac o tom píšem v tomto článku.

Dušan Šulov



Minimálne rozdiel je v tom, že sú cez páku. To znamená pri poklese 2x pokles, pri raste 2x rast :).

Jan Istvan

► Téma - poistenie bytovky, verzus poistenie samostatných bytov (stavby) v poistenej bytovke. Nie je to duplicitne (zbytočne) poistenie?



Sú to dve rôzne poistenie na to treba dávať pozor. Samozrejme závisí od toho, či ste v nájme alebo je byt odkúpený.

Richard Hojstrič



I když se to tak může jevit, nejedná se o duplicitu.

Pojištění bytovky (domu) zahrnuje ty společné části, které patří všem nájemníkům. Řekněme obvodové zdi, základy, střechu, okna a dveře na bytovce na chodbách (nikoliv už v bytech), hromosvody, společnou anténu, vodovodní a kanalizační potrubí a stupačky od hlavního kohoutu po bytové vodoměry, výtahy, elektrické rozvody zase od hlavního jističe před domem až po elektroměry v jednotlivých domácnostech. Smlouvu uzavírá obvykle správce nemovitosti - buď společenství vlastníků, nebo najatá správcovská s.r.o..

Pojištění jednotlivého bytu pak zahrnuje celý byt, jeho stavební součásti, tedy podlahu, stěny a strop bytu, okna a dveře v bytě včetně vchodových, vodovodní trubky od vodoměru po kohoutek v kuchyni či v koupelně, analogicky elektrické dráty ve zdech od elektroměru až po zásuvky a vypínače, radiátory, kotle, průtokové ohřívače, vestavěnou klimatizaci, atd... Jednoduše všechno, co v bytě zůstane, když se nájemník odstěhuje. Smlouvu uzavírá obvykle majitel bytu, což bude fyzická nebo právnická osoba. A tuto smlouvu tvrdě požaduje banka, pokud si berete hypotéku a byt dáváte do zástavy.

Existuje pak ještě pojištění souboru domácnosti - zjednodušeně jsou to všechny věci, které jste si do bytu přinesl, a které si také po odstěhování odnesete pryč. Smlouvu uzavírá obvykle nájemník - majitel těch věcí, což může ale nemusí být majitel bytu.

Víťo Trnavský

► Chci se zeptat, jestli někdo neví, co to je za značku na této cihličce?

Na obrázku je tzv. certifikát zlata. Vzhledem k tomu, že kousek zlata o hmotnosti 1 gram je velmi maličký, balí se z praktických důvodů do fólie velikosti zhruba kreditní karty. Toto konkrétní balení by mělo obsahovat kousek zlata nejvyšší možné ryzosti, které váží přesně 1 gram. Číslo dole je pak pořadové číslo certifikátu, který vydala společnost s logem BV (tam se přiznám, že netuším, kdo to je - logo je podobné tomu, které používá portugalská banka BV Creditas, není ale úplně přesně shodné).

Je ovšem nutno si uvědomit, že tento certifikát nemá sebemenší validitu - investiční zlato se nepuncuje, a podobný certifikát si může na kvalitnější laserové tiskárně vyrobit kdokoliv. Existence těchto certifikátů je tedy spíše určena neznalým laikům, nikoliv investičním expertům.

Víťo Trnavský

To je Bullion Vault, čo máte: https://www.bullionvault.com/

Ondrej Putra

Zajímavá videa, vysílaná ve skupině jako živé online webináře:



Budoucnost bank a bankovních účtů

video //www.youtube.com/embed/b0eYEQ3ibHQ



Zlato a sběratelské mince

video //www.youtube.com/embed/1sp0GSOyGEY

Opomíjené pojištění zodpovědnosti

video //www.youtube.com/embed/XuyxA90U4AI





Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch)