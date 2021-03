Nemáme zkušenost s idoly a Mikaela Shiffrinová to odnesla

Je to i naše chyba. Když je někdo idol, je oblíbený, slušný a my si ho ještě víc idealizujeme. Realita však je, že když se idolu něco nelíbí, dokáže to dát pocítit. Čím větší idol, tím víc to bude stát za to. Je to normální stav.

Mám určité osobní zkušenosti s idoly (i z USA). Dokáží být příjemní, úžasní, super. A také se dovedou chovat tak, že z toho zamrazí všechny okolo. Jsou totiž také lidmi a tím, jak se snaží chovat dobře (lépe), potlačují v sobě negativní emoce. Víc, než běžný smrtelník. A ono to v nich bublá a roste. Proto - logicky - když už jednou za čas vypustí zlé pocity ven, stojí to za to. Čím mohutnější je jejich hvězda, tím víc. Nemám jim to za zlé. Jak jsem jednou pochopil, že tomu tak je, tak s tím v duchu i trochu počítám. Nemůžeme po nich chtít, aby byli dokonalí pořád. Když je někdo v něčem výjimečný, musí jinde zase ubrat.



Protože od idolů podobné chování vnímám a nepřekvapuje mě, poznal jsem už s rozhovoru se Shiffrinovou těsně po dojezdu, že je naštvaná a cíti nespravedlnost (manželka dosvědčí, vyslovil jsem to). Nemyslel jsem si kvůli tomu o ní nic zlé - nahoře na kopci zřejmě věděla jen, že se něco opravuje, ale nevěděla, že je tyčka zlomená. Protože se nejedná o běžnou situaci, ani organizátoři ji zřejmě nezaregistrovali hned (potvrdil Adam Žampa) a prodleva byla delší, než musela. Nevyčítám to, stane se. Nahoře na kopci zase zřejmě ne zcela fungovala komunikace a Shiffrinová, která nebyla v obraze, začínala v duchu bublat. Napětí vypustila v cíli a na tiskové konferenci. Ano, neodhadla čas. On běží, když se bavíte, ale vleče se, když čekáte před výkonem. Dopadlo to, jak to dopadlo.

Je náš problém, že nemáme zkušenost s idoly. Je náš problém, když si idol idealizujeme a pak se rozčilujeme, že není takový, jak jsme si mysleli. Mikaela je výjimečná, přátelská, empatická, fajn, ale čas od času vypění jako každý jiný idol a zveličí situaci jako občas každý člověk. Proto se mi velmi nelíbily nenávistné diskuse, které byly na její adresu na slovenském internetu. Ta nenávist byla primárně o nás. Ukázali jsme, že idolům zatím nerozumíme a nedokážeme jejich zřídkavé výbuchy odfiltrovat s pochopením.



Můj názor na Mikaelu Shiffrin se po incidentu ani během incidentu nezměnil. Považuji za super, že se taková hvězda snaží chovat lidsky. Je jen člověk.