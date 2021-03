Fajn, Matoviče ne. Koho?

Upřímně nevím. Pozice premiéra by měla patřit OĽaNO. Ale koho tam vybrat, kurnik šopa? Pokud má být premiér alespoň trochu funkční, potřebuje reálnou moc.

Na druhou stranu i slabý premiér je lepší, než současný stav. Matovičova komunikace současnou koalici paralyzuje. Použiji slovenský výraz: Opustil sa. Sázkové kanceláře mohou začít vyhlašovat kurz, kolik hodin zbývá do dalšího nekontrolovaného statusu na Facebooku. Je mi to celé lidsky nesmírně líto, protože si myslím, že si Matovič uvědomuje ničivost svého jednání, nedokáže však přestat. Začíná být klinický případ a přirovnání se sázením je na místě, protože nedokáže ovlyvnit čas zveřejnění dalšího statusu, ani kdyby mu platili. Bohužel. Slabý premiér, který nechá koalici pracovat, je proto lepší řešení. Přesto stále zůstává otázka: Kdo? Jsem si pouze jist, že by to neměl být Boris Kollár.