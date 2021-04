Igor: Ruplo ti v bedně nebo co?

To, co momentálně předvádíš, je nepochopitelné. Dovedu pochopit, kdybys odjel do Ruska, protože chceš zabránit, abychom o Sputnik přišli. Kdyby jsi se prostě vrátil a oznámil, že ruská strana změnila názor, neřeknu ani ň.

Přestože je zvláštní, že člen "nové" slovenské vlády jede na první cestu do Maďarska a Ruska, dalo by se to pochopit. Jednak se dá říci, žes tvá cesta nebyla oficiální návštěva, ale pracovní, jednak řešíš konkrétní problém. Šlo by to pochopit. Jenže ten cirkus, který si kolem toho nadělal - bez komentáře. Kontraproduktivní a zbytečný.

Kdybys prostě vykonal práci a stručně oznámil výsledek, nebyl bys za hrdinu, ale ani za idiota. Bylo by to takové "OK". Sputnik se nám může hodit. Neřeším, co tvá vláda v minulosti mohla objednat a neobjednala - to už je minulost. Řešíme aktuální stav. Tys ale neovládl své emoce a rozlil je po sociálních sítích a mikrofonech dnešní tiskovky. Oni za to mohou, oni jsou zlí, všichni, atd.



Můžeš dokázat, že když jsi ty nebo ministr zdravotnictví žádal o testování Sputnika, bylo specifikováno, že to má být v oficiální síti laboratoří EÚ? POKUD NE, TAK MLČ. A to ti ještě říkám slušně.