Oheň v lese v Petržalce

Před chvílí, kousek od Ekonomické univerzity, Parkovisko pri hrádzi. Sedáme do auta, manželka startuje, já se dívám čelním sklem a vidím, že v lese, asi 10 metrů od nás, stoupá dým. Zastavuji manželku a jdu to skontrolovat.

Nějaký idiot rozdělal oheň v tesné blízkosti suchých větví a ty žhnou a dýmí:

Zašlapat to nešlo, bylo to doopravdy hodně žhavé. Jak uhlíky, tak větve. Oslovuji na parkovišti lidi, kteří právě vystupují z auta, jestli nemají vodu (my naši vypili, manželka lije zbytek čaje, ale je to, jako když plivne). Ochodní lidé nachází půl litrovou flašku, kterou zalévám na větev a uhlíky. Voda zdaleka nestačí. Naštěstí je na parkovišti mělká louže, že které se snažím nabrat vodu. Hodí se i ta pohozená plechovka, kterou vidíte na prvním obrázku. Manželka hrabe v louži škrabkou na led, aby byla hlubší a šlo lépe nabírat. Jeden ochotný člověk z té skupiny rozebírá větve, rozděluje je na ty, co hoří a ty co ne a šetří mi spoustu práce. Já tak mohu jen běhat s lahví od louže k ohništi a hasit. Akce trvá asi 10 minut.

Rád bych vzkázal tomu debilovi, který oheň rozdělal, že toto mohla být práce pro hasiče a policii. Na takovýchto místech se oheň nerozdělává. Nerozdělává se ani na lesní hrabance, ani v lese pod stromy, ani v blízkosti suchého dřeva. Totální amatérizmus. Doufám, že to nebylo zapáleno úmyslně.



Prosím, jestli někdo dnes na tom místě ještě budete, choďte to zkontrolovat.