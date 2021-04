Chceme vidět krev? Aneb: Proč souhlasím s tím, jak jedná Heger

Myslím, že to Heger dělá dobře. A ostatní koaliční politici s ním. Negovali všechno, co Matovič řekl bez toho, aby vyslovili, že je Matovič blbec.

Je zbytečné chtít Matoviče zadupat do země. Pokud koaliční politici budou negovat s čím nesouhlasí, Matovič zůstane sám. V zásadě si pak bude moci říkat, co chce, ale nebude mít reálnou sílu. Ano, bude nám dělat občas ostudu. Nicméně nebude mít reálnou moc. Heger se aktuálně postavil za vědce a zdravotníky a prohlásil, že to Matovič myslel jinak. To považuji v dané situaci za dobrý postup. Nemá smysl chtít vidět krev. Nemá smysl Matoviče na vládě ponižovat. Máme větší problémy.

Dnešní vláda vypadá být lépe, než předešlá. Minimálně máme ministra zdravotnictví, který vypadá být lepší, než předešlý, lehce oslabeného předsedu parlamentu (s Hegerem asi nebude takový přítel jako s Matovičem) a premiéra, který nerozděluje. Nedá se skočit od F*ca k Merkelové. Podívejte se na posloupnost: F*co ... Pellegrini ... Matovič ... Heger. Nevím, jak vy, já vidím postupný progres. Od mlýnského kola se skokem k atomové energii nedostanete.



Je vidění, při kterém někteří lidé prohlašují, že Matovič musí okamžitě skončit i jako ministr financí, reálné? Podle mě ne. Už takto dopadla koaliční krize lépe, než se očekávalo. Matoviče se okamžitě nezbavíme, i když by to bylo hezké. Hegerův postup je správný. Nechtějme ho zadupat do země. Když něco udělá, povězme si, co je správné, uveďme události na pravou míru a nechme ho, ať se vzteká stranou. Pokud by tekla krev, nebyla by jen jeho.