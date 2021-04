Zlá finanční rozhodnutí. Aneb: Člověk musí dokázat dobře spát

Tuto neděli jsem moderoval informacemi velmi nadupaný webinář, který jako nekomerční základ finanční gramotnosti můžete doporučit každému, kdo to potřebuje. Během jedné hodiny se podařilo pokrýt všechny podstatné oblasti.

video //www.youtube.com/embed/aMzSvu9qJfc

Obsah:

1:35 ​Aký dlh je zlý?

4:14 ​Aká investícia je zlá?

6:25 ​Ktorú formu investovania považujete za najrizikovejšiu?

12:40 ​Je poistenie, pred ktorým by ste varovali?

18:17 ​Názor na kreditné karty?

22:05​ Odporúčate špekulovať?

26:18 ​Čo ľudia na Slovensku na peniazoch najviac podceňujú?

33:12​ Kde najviac ľudí na Slovensku stráca?

40:08 ​Kde ľudia strácajú najvyššie sumy?

47:40 ​Kde sa ľudia nechajú najčastejšie oblbnúť?

53:55​ Čomu ľudia veria a nemali by?

57:02 ​V čom sú najväčšie nedostatky finančnej gramotnosti na Slovensku?



Hosté: Norbert Nepela, Tomáš Pieružek, Roman Závodský



P.S. Na začátku jsem se zadrhával. Prostě nejsem profesionální moderátor, no :).