Zpráva ze života malých, třináctiletých hominidů

Prostou řečí: Alexandra a Danielka dnes mají 13 let. My, kteří máme tu možnost sledovat jejich vývoj, si vám dovolujeme poskytnout již čtvrtý report z průběhu experimentu. Reporty 1, 2, 3.

Musíme se přiznat, že jsme se delší dobu odmlčeli. Naši dva juvenilní jedinci druhu Homo sapiens sapiens se vyvíjí dobře, nějak však nebyl čas na vědecké reporty. V minulosti jsme se domnívali, že když již máme zkušenosti s odchovem tohoto druhu, bude další chov identický nebo podobný. Není. Druh Homo sapiens sapiens vykazuje velké individuální odlišnosti. O 10 let starší jedinec Z byl velmi integrován ve světě dospělých jedinců. Protože byl sám, neměl sourozence svého věku, bylo velmi snadné ho zabavit aktivitami, které vyhovují i dospělým. Naproti tomu, jedinci A a D (Alexandra a Danielka) mají do značné míry vlastní značně odlišný svět, který ne zcela chápeme. Za poslední dva roky do značné míry ovládly komunikaci vzdálených populací svého druhu (angličtinu), v maximální míře využívají malých mobilních zařízení (smart phone, tablet), které jsme jim do jejich ubikací dali do užívání. Občas nabytými zručnostmi a vědomostmi překvapují. Jedinec nás D nedávno zaskočil, když se zeptal jestli "umíme stříhat video". On umí. Na svém mobilním zařízení vyrábí krátké animace, nedávno upravil krátké video (ořízl, doplnil hudbou a obrázky), které jsem potřeboval v rámci jiných projektů. Jedinec A zase před několika dny vysvětloval, jak "funguje algoritmus na YouTube".



V porovnání s jedincem Z, který poslední roky buduje vlastní projekt (výchovný ústav v zahraničí), je mnohem a násobně těžší přesvědčit jedince A nebo D k nějaké činnosti. Pokud chceme například předvést nějakou krátkou projekci (film), je těžké najít takovou, která by nebyla odmítnuta. Jedinec A má velmi realistické a věcné vidění světa a pokud se ve filmu objeví cokoli nelogické, odchází. Současně mají oba jedinci velmi odlišný vkus, takže, co se líbí jednomu, nemusí druhému a obráceně. Když to shrneme, tak za poslední rok mělo úspěch: The Greatest Showman (2017), Weathering with You (2019), La La Land (2016), Soul (2020), The Queen's Gambit (2020), Tomiris (2019), Miss Saigon (2016) a Gunjan Saxena (2020). Byly schopné akceptovat i Greyhound (2019), 18 regali (2020), 1917 (2019) a Titanic (1997). Spousta dalších, mnohdy velmi kvalitních projekcí, nám byla bez milosti doslova "hozena na hlavu".







Podobně je problém, pokud má přijít výzva ke hře. Jedince A například baví hrát s námi v rámci výzkumu stolní deskovou hru Pandemic, jedince D však tato hra nebaví. Zde se projevují velké individuální rozdíly mezi oběma mláďaty, které jsme registrovali již v minulosti, avšak přetrvávají dodnes. Například strava. Již britský zoolog a majitel zoologické zahrady, Gerald Durrell upozorňoval, že primáti mají velmi individuální chutě i v rámci jedné skupiny. Popisoval opice, které všechny milovaly pomeranče, ale zatímco ostatní pomeranč důkladně oloupaly a snědly, jedna ho také důkladně oloupala, pak ale zahodila pomeranč a snědla slupku. U našich jedinců je to podobné, když dostanou řízek s bramborem. Zatímco jedinec A sní jako první řízek a u brambor si stěžuje, že už má dost, jedinec D sní jako první brambory a do řízku ho musíme tlačit (přesněji obráceně - řízek musíme tlačit do něj). Ideální by se jevilo naservírovat jim velký, společný talíř, ať si ho rozdělí podle preferencí, nepovažujeme to však za nejlepší z hlediska nitričního ani výchovného. Zajímavé přitom je, že jedinec D není zapřísáhlým vegetariánem a jedinec A není zapřísáhlým masožravcem. Jedinec A je ochoten konzumovat téměř jakékoli ovoce v téměř jakémkoli přiměřeném množství, do jedince D jsme rádi, když dostaneme několik dílků pomeranče. Nechápeme a prohlašujeme, že ne vždy se v rámci experimentu dostáváme k jednoznačným (a publikovatelným) výsledkům.



Co se pohybu týká, jedinec D raději běhá a jedinec A raději hází (létajícím talířem, například).



Rozdíl mezi oběma jedinci se projevuje i v přístupu k učení. Jedinec A rozumí mnohem snadněji a dosahuje lepších výsledků i ve vzdělávacím zařízení. Maximální hodnocení jedince A jsou běžná, pokud dosáhne maximálního výsledku jedinec D, v duchu se tážeme, zda se jednalo o záblesk geniality nebo jestli nebyl test extrémně jednoduchý. Na druhou stranu je jedinec D schopen vyluzovat hudbu údery do ležaté černobílé klávesnice a jak bylo naznačeno výše, je překvapivě zručný ve vytváření barevných obrazů na svém mobilním zařízení. Po kom to má, nevíme.





Přes občasné konflikty mají obě mláďata velmi dobrý vztah. Přibližně před čtyřmi lety se stalo, že jsme vystoupili z městského hromadného dopravního prostředku a po přepočítání mláďat jsem zjistil, že mám jen jedno. Dveře se zavřely a jedinec D cestoval dál. Zatímco já zavelel, že jdeme pěšky na nedalekou zastávku, jedinec A se rozeřval: "Prišli sme o ňu! Niekto si ju zooberieee!" Nakonec vše dopadlo dobře. Už v polovině jsme viděli, jak jedinec D běží s úsměvem naproti.



Netušíme, jak náš experiment dopadne a jaký bude další vývoj, už nyní se nám však líbí, že se jedná o rozumné a přátelské jedince. Zajímavé například je, že jejich nejlepší kamarádka ve vzdělávacím zařízení pochází z odlišné komunity (Vietnam). Potkaly ji dřív, než zjistily, že by v tom měl být nějaký rozdíl, odlišnost nevidí dodnes.



Přejte nám do dalších let vše dobré!