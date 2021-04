Social Trading je investování, při kterém 3/4 nováčků peníze spíš ztratí (webinář-video)

"Sociálne obchodovanie" je relativně nový způsob investování na burze. Uživatelé sledují / inspirují se / kopírují úspěšné obchodníky (tradery) na investiční platformě. Pro nováčka je však velmi těžké rozpoznat kvalitního tradera.

Diskuse okolo social tradingu se na Slovensku rozvířila před více než měsícem, kdy influencerka s 800 000 followery, Zuzana Plačková, na Instagramu zveřejnila* příběh o social tradingu: „Neviem či tradujete, alebo netradujete. Alebo viete o tom niečo, ak neviete – tak swipujte. Registrujte sa. Za štyri dni som zarobila 865 eur na tradovaní. Pritom som úplný d*bil v tradovaní, vôbec to neviem. Sledujem troch top traderov a podľa nich tradujem automaticky. Lebo veď ja neviem, ako sa to robí. A normálne som zarobila osem kíl, dobre? Ak sa budete registrovať, minimálna investícia je 250 eur."

"Zní to" jako placené reklama. Horší však je, že nezmínila rizika uvedená v nadpisu. Přitom platforma, na které Zuzana Plačková tradovala uvádí: "Trejding je riskantný, 74,26% investorov stráca svoje financie pri obchodovaní s nami."

Proto jsem social tradingu věnoval samostatný webinář a pozval tři hosty. Jeden je skeptický, druhý je trader, třetí je někde mezi. Doporučuji vyslechnout si. Dozvíte se například, jak tradeři manipulují obchody, aby vypadali v procentuelním hodnocení lépe.

video //www.youtube.com/embed/rBEgHzPhLxc

Obsah:

1:08​ Čo je trading?

2:30​ Čo je social trading?

5:26​ Kto by sa mu mal vyhnúť?

7:01​ Stručne o influencerkách, ktoré "odporúčali" social trading.

10:00 ​3/4 ľudí v tradingu strácajú. Je social trading pre nováčikov sci-fi?

16:18​ Je social trading vždy obchodovanie na páku? Ako funguje výmena?

21:58​ Koľko peňazí mohli influenceri na Instagrame za propagáciu social tradingu dostať? Bol dobrý nápad, aby propagovali social trading?

24:38​ Koľko poznáš na Slovensku traderov, ktorých je možné followovať?

27:08​ Ako traderi manipulujú/zneužívajú obchody, aby vyzerali lepšie? Koho followovať? Má začiatočník šancu pochopiť systém a zneužívanie odhaliť?

31:06​ Ako to technicky funguje?

33:30​ Existuje pre traderov forma trestu?

34:55​ Finančný model social tradingu.

39:05​ Je social trading dlhodobo funkčný model?

40:47​ Kde sa dá vykonávať social trading?

43:05​ Svetlo na konci tunela. Okienko zodpovednosti. Riziká. Zmýšlanie tradera.

47:35​ Odporúčané demoverzie. Psychika tradera. Koľko sa dá zarobiť? Sú ľudia rezistentní voči strate?

56:28​ Ako vyzerá slovenský trh? Koľko percent ľudí zvažuje trading?



Hosté: Radoslav Valko, Róbert Ďurec, Jakub Kraľovanský.

Webinář se realizoval v nekomerční FB skupině Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch).

* Mimo Zuzany Plačkové publikovaly příběhy o social tradingu další dvě influencerky na Instagramu,"Lula" Gachulincová a Aless Capparelli.