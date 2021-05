A žít - そして、生きる - je výborný seriál ze života (recenze)

Miluji díla popisující obyčejný život. Soshite, Ikiru - přeložime to jako "A žít", je šestidílný seriál, který to naplňuje mírou vrchovatou. Herci výborně (a přirozeně) hrají, kamera je vynikající, děj přirozený, až to je smutné.







Romance, drama, Japonsko, 2019.



Upozorňuji, je to víc upřímné a smutné, než zamilované. Za velmi zajímavé na příběhu považuji, že všechny hlavní postavy činí rozhodnutí převážně bez toho, aby ho s někým předem konzultovaly. Rozhodnou se a ostatní to musí akceptovat. Ne vždy musíme s jejich rozhodnutím souhlasit, jim je to však jedno. Mohl bych říci, že je jednání hrdinů seriálu typicky japonské, není to však pravda. I u nás se najdou lidé, kteří by se rozhodli podobně. Lidé se mohou mít rádi, občas však bývá těžké akceptovat realitu nebo vykročit správným směrem.



Hlavní hrdiny sledujeme v průběhu více let. Úvod do děje: Toko Ikuta (Kasumi Arimura) ztratila rodiče v sedmi letech, vychovával ji strýček. Je místním idolem, její tvář se objevuje po městě na mnoha reklamních prospektech, sní o tom, stát se herečkou. Kiyotaka Shimizu (Kentaro Sakaguchi) také jako dítě přišel o rodiče, osvojila si ho rodina jeho tety. Studuje v Tokyu a není si jistý, jak bude vypadat jeho budoucnost. Do života obou zasáhne zemětřesení a následné tsunami v Japonsku v roce 2011. Oba se s přáteli vydají jako dobrovolníci pomáhat lidem zasaženým katastrofou.



Název "A žít" v sobě pravděpodobně skrývá víc významů. Hrdinové seriálu hledají cestu "jak žít". Smysl života. Občas se rozhodnou dobře, občas do něčeho spadnou, občas je cesta zavede mimo - stejně jako každého mladého člověka, který se hledá. Lidé, kteří mají problém pomoci sami sobě, hledají smysl života v pomáhání ostatním, což nemusí být dobrý nápad. Doopravdy se mi líbilo, že na to v seriálu několikrát zazní kritika.



Velmi obdivuhodné na "A žít" je, že se hrdinové nezlomí, ani když je toho na ně najednou doopravdy moc. Soshite, Ikiru je seriál, který nemusí probíhat, jak bychom si přáli, ale přesto zůstává velmi pozitivní a příjemný.



Na ČSFD dosud seriál hodnotilo jen 9 lidí a včetně mě komentovali dva, což není mnoho. Zíza napsala:

"Zase jednou velmi reálný příběh z Japonska a není divu, že vyšel zrovna z pera Okady Jošikazua, protože on jich má na kontě přehršli. Herecké výkony byly velmi dobré, podpořené pevnou rukou režiséra a kamerou, která je občas povznesla ještě o úroveň výš. Především ten okamžik, kdy se postava Arimury a Sakagučiho potkávají po nějaké době v Kesennumě a střetnou se pohledy, to člověka až úplně píchne, jak by dostal ránu do břicha, protože z toho jde cítit mnoho."

Kvůli tomuto Zízinu komentáři na ČSFD jsem začal seriál sledovat :).



Trailer:

video //www.youtube.com/embed/-37JwnVRlRM

Dá se to najít s anglickými titulky.