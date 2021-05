Shadow in the Cloud (2020) - recenze Girl Power filmu, který se nepřijímá úplně snadno

Drsná křehká žena v roztřeseném letadle plném testosteronem zavánějících chlapů. Přerostlý lidožravý kaloň sabotující let. Nálety japonských letadel. Záblesky, mraky, stíny a nadupaný hudební podmaz. Nekompromisně atmosférové.

Moje manželka řekla, že to je blbost a nechápala, jak mohu Shadow in the Cloud sledovat. Na ČSFD má film jen 46 %. Přesto si myslím, že je tento "nabušený" film v podstatě dokonalý. Těžko by se totiž dal zvládnout lépe. Problém je možná pouze v oné nabušenosti. Máme tu fantasy prvek, akční prvek, feministický prvek, "motivační" prvek a atmosférový prvek. Kdyby se jedno z toho vyhodilo (cokoli), asi by vypálil by film pro mainsteamového diváka přijatelněji. Takto je primárně pro nadšence, kteří přijmou pravidla hry a následně obdivují, jak se tvůrci s tak nadupaným obsahem vyspořádali.





K ději: Za druhé světové války přisuzovali piloti nedostatky na svých strojích zlým skřítkům, kteří jim za letu letadla poškozují. Na úvod Shadow in the Cloud je krátká animovaná sekvence tomuto doslova věnovaná, proto se není co divit, když se při jednoho letu taková potvora (lidožravý kaloň zmíněný v úvodním odstavci) do letadla doopravdy pustí. Ok. To je však jen scénáristická kulisa pro Girl Power obsah filmu. V hlavní roli totiž vidíme Chloë Grace Moretz a je velkým plusem, že téměř nesleze z plátna. Ve dolní střelecké věži poslouchá komentáře mužských členů posádky na své pohlaví, čelí útoku japonských letadel, zmíněného kaloně a do toho musí splnit "misi", kvůli které se v letadle nachází. Tato mise může být pro část diváků WTF (poté, co je odhalena), já ji však neodsuzuji, protože si myslím, že se jedná o absolutně logickou záležitost a rozumím, proč hlavní hrdinka jedná, jak jedná. Berme ji jako ženu, která musela splnit úkol za každou cenu a když už jsou ji hozeny pod nohy všechny klacky, které bylo možné vymyslet, neuhne před nimi. To, co ve filmu provádí, je cool a více méně realizovatelné - tedy s výjimkou scény, kdy vypadne z letadla, ale výbuch japonského letadla ji hodí zpět dovnitř - už jsme však viděli ve filmech víc nereálné věci, tak co? Kdo považuje Chloë Grace Moretz alespoň za průměrně vizuálně atraktivní, neměl by mít problém dokoukat až do konce.



Ve spleti dějových prvků to nemusí být zřejmé, ale primárním prvkem filmu je feminizmus. Symbolizuje ho kresba na letadle (a to, co se s ní v závěru stane), ukazují ho archivní záběry skutečných žen-pilotek z konce filmu. Proč by na hrdinské a občas až nerealistické výkony měli mít ochrannou známku jen muži? Žádný muž navíc na konci filmu neudělá to, co hlavní hrdinka, to vám garantuji.



Jako filmový fanoušek dokážu občas akceptovat "jiné" věci. Tento film je "jiný". Na ČSFD je zařazen jako horor. Vůbec to není horor. Je zařazen jako akční a válečný. Ano, to je. Mnohem víc je však něco jiného, těžko zařaditelného. Je otázka, zda vše šlo spojit dohromady lépe. Možná ne. Kdyby se jeden prvek odstranil, asi by byl film přijatelnější, ale pak možná méně unikátní. Nedivil bych se, kdyby časem vznikl v rámci užší komunity fanoušků nestandardních filmů takový menší kult. S lidožravým kaloněm ve znaku :).



Pokud jste dočetli až sem, podívejte se klidně na trailer. Nedozvíte se něj víc, než z recenze. "Motivační" prvek v něm není.

video //www.youtube.com/embed/d041Wa7LJfs

P.S. Pokud bych měl kritizovat, tak, zda to s tou atmosférovostí trochu nepřehnali. Zda atmosféra z úvodní třetiny neslibuje něco, co film není. Možná ano.

P.P.S. Film možná v hodnoceních doplácí na "nezacílitelnost". Například muži, kterým se líbí hlavní hrdinka, nejsou zrovna obecenstvo bojující za myšlenky feminizmu a naopak ženy nemusí přijmout všechny šílené nápady, které tvůrci měli.