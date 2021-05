Chudá společnost se stará jen o nejchudší. A to ještě málo

Odmítám hejtovat myšlenky Matoviče jen proto, že je Matovič. Bez ohledu na to, jak komunikuje, myšlenka, že dokud nebudou efektivně podporovány děti, je dobrá myšlenka. A ti, kdo pracují, mohou být podporováni víc.

Dlouhodobě věřím, že není dobrý nápad podporovat jen nejnižší sociální vrstvy. Pokud chceme se Slovenskem doopravdy něco udělat, potřebujeme schopné lidi. Schopný člověk může samozřejmě vzejít i rodiny bez vzdělání, kde jsou oba rodiče na podpoře, pravděpodobněji však vzejde z rodiny, ve které rodiče pracují a vštěpují dětem pracovní a společenské návyky. Nemusí se nám to líbit, ale je to tak. Jsou na to statistiky. Společnost, která podporuje jen nejchudší a ještě ne dost, se nikdy nezvedne. Je třeba podporovat děti, které mají potenciál zemi v budoucnu podpořit. Až vyrostou, vydělají víc peněz a podpora dalším generacím bude moci být silnější. Je to jako složené úročení při investování.

Myslím, že je pokrytecké kritizovat myšlenku reálné podpory rodin s dětmi jen proto, že přišla od Matoviče, který nezvládl to či ono. Já to neumím, rozkrájejte mě. Ať nápad dá kdokoli, zvažuji. Tedy - kdyby ho v minulosti dali F*co a spol, uvažoval bych, o co jim asi jde. S Matovičem je to jednodušší. Možná má trochu Aspergerův syndrom, udělá spoustu nepořádku, ale věřím mu, že chce realizovat něco dobré. Do projektů se vrhá jako kamikadze - po hlavě, s rachotem a bez ohledu na okolí, což je politicky a komunikačně sebevražedné, nicméně má to v sobě i určitou energii. Můžeme mu vyčítat politickou naivitu, ale jsme (jste) lepší? Jaké je naše "politická kvalita"? Rozhodujeme se vždy dobře? Dovedeme využít, co je k dispozici? Víte, Ježíš Kristus, když před ním stála Máří Magdaléna, také mohl volat, že je k****, že ji nechce a aby mu dovedli nějakou slušnou a schopnou ženu. Ale neudělal to. Ježíš Kristus pracoval s materiálem, který měl. My jsme teď na jeho místě. Máme ministra financí, který chce realizovat šílené nápady, které ho nedávno napadly. Místo, abychom říkali, co se nedá, měli bychom si uvědomit, že doopravdy, nutně něco potřebujeme udělat. Nestěžujme si, hovořme, co by mohlo být. Jestli si myslíte, že máme čas frflat do dalších voleb, frflejte dál.



Nedávno jsem četl diskusi, jak Slovensko stárne a dnešní pracující nebude mít na důchodu kdo živit. Je to reálný problém i bez Matoviče. Když je Matovič tak hloupý a vy jste tak chytří, co jiného navrhujete, než aby se zvýšila porodnost? Jak jinak podpoříte zvýšení porodnosti? Sorry, jednorázové příspěvky po porodu nefungují. Můžeme sice zvedat celkově životní úroveň, ale když se podíváme do zahraničí, zjistíme, že právě bohaté ekonomiky mívají problémy s porodností. Protiargumentujte mi, pokud máte jak.



Dnes na tiskovce novináři z Matoviče páčili, jak hodlá zaplatit ztrátu, kterou bude projekt generovat. Matovič argumentoval, že se vlastně jedná o "nalití" peněz do ekonomiky a tyto peníze v ekonomice zůstanou. Pravda. Zajímavé je, že však nikdo nepoužil argument, že pokud se narodí víc dětí, bude mít na důchodu současné pracující kdo živit. Že tyto děti budou vytvářet v ekonomice zisk. Peníze, které nainvestujeme, se nám v dlouhodobém horizontu mohou vrátit. Nemáme jistotu, že to vyjde, ale jiná možnost mimo imigrace už neexistuje. Tady není prostor na chození okolo horké kaše. Buď něco uděláme nebo ne. Motivovat primárně pracující lidi, aby měli děti, je dobrá myšlenka.



P.S. Někteří jedinci dnes na sociálních sítích komunikovali, jako by byl plán nepracujícím nejchudším nic nedat. Pokud jsem dobře poslouchal, úvaha je, že i nepracujícím nejchudším by se mělo dát víc, než se dává dnes. Buďme féroví a nedávejme někomu do úst, co nevyslovil. Nejsme diskutéři ze Súmračnej.