Heger odmítá pokračovat v diskusi, která "neexistuje"

Líbí se mi, jak Heger jedná. Nikoho veřejně nekritizuje, finálně však prosadí, co je třeba. Rozumím lidem, kteří volali, že by se měl od Matoviče víc distancovat, víc kritizovat jeho kroky, v aktuální situaci to však není rozumné.

Heger dosahuje své bez toho, aby někoho ponižoval. Stejně tak i ministr zdravotnictví nebo zahraničí. Matovič něco napíše - oni vysloví opak, aniž by ho kritizovali. Drží svoji linii. Lidem, kteří chtěji vidět Matoviče zašlapaného do země, se to nemusí líbit, myslím si však, že je jejich postup správný ze dvou důvodů. Jednak víme, jaký Matovič je, jednak zbytečná kritika nic dobré nepřinese. Je politicky nereálné chtít aktuálně Matoviče zcela odstavit. Mnohem lepší řešení je nechat ho, ať říká "co chce" a pak to po něm opravit a zrealizovat po svém.



Hovoříme, že 27 členů OĽaNO včera večer z hlasování odešlo, dva se zdrželi a jeden chtěl Kolíkovou odvolat, neříkáme však, že 22 z nich Kolíkovou podpořilo. To není zlé. Heger má v OĽaNO jistou podporu. Matovič si nemůže ani v OĽaNO dělat vše, co chce.

Heger proti Matovičovi (zatím) otevřeně nepůjde. Ale. S Kolíkovou se sešel, nechal ji, aby komunikovala, že cítí jeho podporu, po hlasování ji objal a dnes zveřejnil status, že je rád, že vládní koalice obstála a odolala pokusům opozice o její rozbití. Tímto statusem vyjádřil dost. Přenesl konflikt na opozici. Tváří se, že uvnitř koalice žádný konflikt není. Hovoří, že snaha Matoviče a jeho přívrženců neexistuje. Výborný přístup. Jednak je to pozitivní, jednak je velmi těžké chtít pokračovat v diskusi, která není.