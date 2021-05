O hypotékách komplexně, detailně a konkrétně (webinář)

Málokdy se stane, že je host ochoten uvádět tolik konkrétních a detailních příkladů, jako když jsem moderoval nekomerční webinář o hypotékách. Člověk to musí mít v hlavě srovnané, musí být ukecaný a do jisté míry altruistický.

Výsledek je webinář, který doporučuji doporučovat každému, kdo o hypotékách přemýšlí. Ona totiž výška úrokové sazby není to nejpodstatnější. Doopravdy "hladce" probíhá jen malá část hypoték. Málokdo jsme ideální klient. Většinou se řeší JAK to udělat, pak KTERÉ banky to dokáží udělat a až potom, pokud je takových bank náhodou víc, se rozhoduje, která nabízí lepší úrokovou sazbu. Slovensko je zajímavé v tom, že v něm banky nabízí doslova všechno, ale žádná všechno najednou. Neexistuje banka, jejíž produkt by byl současně levný, kvalitní a dal se realizovat rychle. Vždy musíte něco oželet.

video //www.youtube.com/embed/kYZrlHmw_wY

Obsah:

0:49 Čo sleduješ pri hypotékach, ktoré ponúkajú slovenské banky? Rating klienta - lokalita - akceptácia príjmu - účel - ako uvažujú banky? Metodika.

18:00 Začiatok úrokovej sadzby pri nákupe bytu, ktorý ešte nie je hotový.

20:20 Podmienky hypoték v jednotlivých bankách na Slovensku. Priority: Výška úrokovej sadzby - všetky náklady spojené s hypotékou - rýchlosť splácania - najlacnejšie 90% financovanie - najpravdepodobnejšie 90% financovanie - príjem zo zahraničí - hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť - ak kupujem pozemok - výstavba - ak klient potrebuje vyššie DTI - pomoc rodičov - americká hypotéka - podnikatelia - banka, ktorá akceptuje čo najväčšie percento z tržieb - refinancovanie - priemerovanie príjmu z 3 mesiacov - budúca hodnota po rekonštrukcii - investičné nehnuteľnosti. Info z praxe.

33:45 Bonita klienta. Ako ju banky posuzujú, ako sa dá klientom ovplyvniť?

38:45 Kedy a ako reštartovať / refinancovať hypotéku? Aj veľká banka vie ponúknuť nečakane nízke úrokové sadzby. 100% financovanie je zakázané pri novej hypotéke, ale nie pri refinančnej hypotéke. Pri refinanci sa nedokladuje príjem.

45:10 Na čo si dať pri reštarte / refinancovaní pozor?

48:10 Funguje u nás "tlak" na veľké banky? Na koho cieli Prima banka?

51:08 Aký očakávaš budúci vývoj hypoték? Čo by si zmenil?



Host: Slavomír Molnár.

Webinář se realizoval ve FB skupine Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch).