Na talíři: Miniaturní krása pažitkových květů

Používáte v kuchyni květ pažitky? Že ne? Vypadá super, dá se s ním ozdobit ledacos, zlepší chuť a pokud vám roste jako nám roky na balkóně, tak je i zadarmo.





Postup. Počkáme, až nám vykvete pažitka:



Potřebujeme dva květy i se stonky:

Stonky by asi většina lidí vyhodila (jsou doopravdy tuhé), ale já je používám roky. Stačí je velmi nadrobno nakrájet a posypat jimi například vajíčka. Nikdo si nestěžuje a nic nezbyde:

Nasypeme je například na vajíčka. Následně rozebereme soukvětí po jednotlivých kvítcích a také nasypeme na vajíčka. Je pozoruhodné, jak jsou jednotlivé kvítky dekorativní. Jemě posolíme:

Nakonec polijeme panenským olivovým olejem (úvodní obrázek je i s olejem).



Dělám to asi tři roky, dokud pažitka kvete. Je to elegantní a netypické. Naše Danielka (13), která jinak moc nejí, do sebe cpe poloviny vajíček v celku :).



Zkuste to a dobrou chuť!