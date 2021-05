Webinář a upozornění: Riziko v investování

V posledních letech jsou na Slovensku dostupné investiční aplikace, které byly v minulosti přístupné jen profesionálům. Často jsou komunikované "pre všetkých", o rizikách se mluví málo. Přitom zhruba 3/4 začátečníků peníze ztrácí.

Vložit tyto aplikace do rukou začátečníkovi je stejné, jako kdyby se mladý člověk s čerstvým řidičákem snažil řídit kamión s přívěsem. Začínající "investor" pracuje s produkty, které nezná a s mechanizmy, které mu nikdo nevysvětlil. Neumí zacházet s rizikem, neví, kdy se zastavit. Kdyby řídil kamion, možná by to bylo lepší.



Toto je jen jedno z témat, které je ve videu zmíněno. Konkrétně v čase 44:10. Ale zkuste se podívat od začátku. Třeba to vám nebo vašim blízkým ušetří finance a čas.

video //www.youtube.com/embed/XayUAbiBNk8

1:07 Stručne: Aké sú vo financiách TOP riziká?

4:02 Investičné riziko - o riziku v investovaní sa veľmi málo hovorí.

6:15 Naozaj musí akcie stúpať potom, keď sú dole? Čo je analytické riziko? Trh dokáže byť iracionálny o mnoho dlhšie, ako ty dokážeš byť likvidný.

10:30 Ani S&P 500 nemá stále identické zloženie fondov. Čo je Stop Picking?

14:00 Časovanie trhu. Je potrebné vedieť, v ktorej z troch fáz sa nachádzame - podľa toho sa nastavuje portfólio. Makropohľad. Odporúčania pre dnešnú dobu: Investovať, ale byť veľmi, veľmi opatrný, do čoho (defenzívna stratégia). Diskusia medzi hosťami. Jediným rozhodcom je čas.

30:05 Ako identifikovať menej rizikovú alokáciu? Je stále platné, že ak mám kopu peňazí, je lepšie ich investovať naraz, než ju rozložiť na určité obdobie?

35:55 Ako merať riziko?

40:25 Niekoľko slov k nehnuteľnostiam. Ľudia neinvestujú a keď investovať idú, vyberú si zle. Nechajú sa ovplyvniť marketingom.

44:10 Riziká nových technológií. Bežným ľuďom, investičným začiatočníkom, sa dnes vkladajú vkladajú do rúk komplikované nástroje profesionálov. Začiatočníci nemaju Risk Management. Aj veľmi zlé investície dnes "dokážu získať" investorov. Vyššie riziko neznamená automaticky vyšší výnos. Vyššie riziko znamená len možnosť vyššieho výnosu.

49:32 Čo negatívne zvýrazňuje páka?

51:14 "Naladenie" na novú vlnu. Používajme sedliacky rozum.

53:15 Človek si musí povedať, čo svojím portfĺiom chce. Ako na tom je, čo potrebuje. Bez vedomia tohoto sa nedá riadiť riziko portfólia.

54:15 Dva extrémy: 1. Ľudia nedokážu pracovať s financiami, aby mohli splniť svoje sny. 2. Ľudia nainvestují až príliš veľa, nestihnú to minúť a neprežijú život tak, ako by chceli. Peniaze majú byť vždy až na druhom mieste. Na prvom je život.





Hosté: Norbert Nepela, Tomáš Pieružek, Roman Závodský.

Nekomerční webinář se realizoval ve FB skupině Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch).