Rozumíte rozdílu mezi cestovním pojištění a evropským průkazem pojištěnce? (webinář)

Nedávno jsem moderoval webinář o cestovním pojištění. Myslím, že v současné době to je dost aktuální téma.

video //www.youtube.com/embed/s5wD7zS2dV0

❧ Obsah:

01:26- Cestovne poistenie vs. európsky preukaz poistenca - kde je rozdiel? Vo Francúzsku je napríklad v zdravotníckych zariadeniach 20% spoluúčasť.

08:54- Ktorá zložka z cestovného poistenia je po ochrane zdravia najdôležitejšia?

10:30- Čo je dôležité po zdraví a zodpovednosti? Zdravie - zodpovednosť - asistenčné služby. Samostatne sú storno poplatky.

13:01- Poistenie v rámci kreditnej karty - je iné?

14:53- Najvyššie liečebné náklady sú v USA.

16:30- Je lepšie celoročné cestovné poistenie alebo krátkodobé? Ako to kombinovať?

17:52- Zásada: Čím viac na západ alebo na sever, tým sa škody viac vymáhajú a aj liečebné náklady sú drahšie.

18:16- Ako vyberať cestovné poistenie?

19:35- Ak mám peniaze na dovolenku, treba mať peniaze aj na poistenie. Napríklad v Chorvátsku sú na pobreží prevážne súkromné zariadenia, v ktorých európsky preukaz poistenca nestačí.

20:15- Odporúča sa používať porovnávač cestovného poistenia. Aké kritériá sledovať?

23:18- Celoročné karty majú v rôznych poisťovniach rôzne limity na to, koľko dní môže človek stráviť v zahraničí.

24:26- Výluky.

27:33- Rôzne poisťovne majú rôzny prístup. Platiť všetko alebo nechávať zodpovednosť napríklad leteckým spoločnostiam? Otázka je, čo je správne.

29:28- Limity v poistení batožiny. Poisťovňa nemôže kryť čokoľvek.

32:38- Batožina nie je primárna. Človek by sa mal báť veľkých škôd ako sú liečebné náklady a zodpovednosť.

33:08- Príklady plnenia v cestovnom poistení.

37:25- Aké riziká spojené s COVID-19 majú poisťovne zahrnuté v cestovnom poistení? Storno, liečenie, ostatné náklady. Pozor: Stále sa to mení! Treba si pozrieť poistné podmienky - niektoré poisťovne kryjú len v zelených krajinách. Problém je, ak sa farba zmení počas pobytu.

43:52- Zaujímavé: Poisťovne zatiaľ neriešia očkovanie proti COVID-19.

45:04- Poistenie do hor je poistenie na záchranné akcie. Napríklad, keď sa človek stratí. Nemusí byť zranený, ale treba ho hľadať.

49:49- Špecifiká služobných ciest.

51:52- Storno zájazdu - vzťahuje sa aj na pobyt, ktorý si objednám napríklad cez AirBnB?

53:40- Názor na využitie zahraničných poisťovní, napríklad DAN alebo Alpenverain?

55:36- Čo keď mi mešká lietadlo/vlak/autobus?

56:42- Aká poisťovňa je aktuálne najlepšia pre COVID-19 poistenie do zahraničia?



Host: Peter Šimko.

Webinář se realizoval ve FB skupine Fórum Zlatá minca.