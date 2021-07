Webinář: "Tlačenie peňazí"

Pozval jsem Brigitu Schmögnerovou, bývalou ministerku financí SR, českého ekonoma Dominika Stroukala a burzového obchodníka Róberta Ďureca. Diskutovali jsme, co je tištění peněz, zda je dobré, jak funguje a jakou má budoucnost.

video //www.youtube.com/embed/X6JQ4diZH6g

Obsah:

00:58- Čo je "tlačenie peňazí" a prečo k nemu dochádza? Čo je kvantitatívne uvoľňovanie (QE)?

04:36- Je tlačenie peňazí dobrá alebo zlá vec?

06:21- Otázka zlatých peňazí.

10:07- Je inflácia 2 % ideálna?

11:52- Nové situácie v dnešnom svete. Vieme, kam ideme?

13:05- Peniaze vznikajú na trhu z veľkej časti ako dopyt po úveru. Pre dlhodobé plány je dôležitá predvídateľnosť.

15:53- Negatíva.

23:50- Prečo QE nie je jednoznačne prijímané všetkými krajinami Eurozóny?

25:08- Čo sa aktuálne deje? Kde je možné vidieť krízu?

32:00- Dáta "pod povrchom".

37:00- História: Príčiny globálnej finančnej krízy.

42:59- Ak má konsolidácia verejných financií trvať viacero rokov, stihne sa do začiatku ďalšej krízy?44:26- Ak by sa QE vôbec nepoužilo, nebolo by to popretie základnej úlohy centrálnej banky - byť lender of the last resort? Aká je realita súčasnej doby? Čo je "japonská cesta"?

48:07- Ľudia ako centrálny bankári nie sú volení. Nastane tlak na demokratizáciu centrálnej banky?

49:38- Ekonomika a stav firiem. Kto urobí nepopulárne rozhodnutia? Transformačná kríza.

51:30- Dominik Stroukal: Vyučuješ študentov podľa učebnice?

52:53- Brigita Schmögnerová: Mala ste niekedy príležitosť v oblasti tlačenie peňazí niečo reálne ovplyvniť?

55:25- Má tlačenie peňazí budúcnosť?

58:37- Budú Fed resp. ECB v dohľadnej dobe nútení zdvihnúť základnú úrokovú sadzbu s cieľom držať infláciu na uzde?