Webinář: Finanční bubliny

Maroš Servátka se připojoval z Austrálie. Je profesor experimentální ekonomie na Macquarie Business School v Sydney, věnuje se výzkumu finančních bublin. Dominik Stroukal je pro změnu český ekonom, napsal knihu Ekonomické bubliny.

video //www.youtube.com/embed/OfghhA6Y92M

❧ Obsah:

01:55- Definícia finančnej bubliny.

06:23- Ako identifikovať bublinu?

12:51- Bubliny sú veľké, systémové a lokálne.

14:50- Očakávania ľudí.

16:25- Co je štartér pre vznik bublín?

18:20- Vie mikroekonomika (veľa malých investorov) spôsobiť bublinu?

22:23- Je možné bubliny obmedziť alebo zastaviť?

24:12- Ako ovplyvniť očakávania ľudí?

24:55- Objavujú sa dnes finančné bubliny častejšie, než v minulosti?

28:56- Možné indície zmeny.

32:52- Ako experimentálne skúmať bubliny? Aké otázky sa dajú zodpovedať?

40:48- Experimenty pri výučbe ekonómie.

44:05- Experimentálne laboratóriá na našich školách.

46:15- V akých segmentoch sa dnes bubliny vyskytujú najčastejšie?

47:35- Porovnanie s križovatkou.

49:17- Nie je to tak, ze bez politických zásahov by boli bubliny menšie a praskli by rýchlejšie?

52:35- Sú regióny, v ktorých sa bubliny vyskytujú častejšie?

53:58- Môže byť bublina v centrálne plánovanej ekonomike?

55:38- Čaká Európu japonský scenár (dlhé obdobie veľmi nízkych sadzieb)?

57:23- Čo si ľudia myslia zle.