Sleduji otevirací ceremoniál v Tokyu ...

... a bohužel musím konstatovat, že moderátoři STV netuší, co se děje na scéně. Nepříjemné na tom je, že člověk nemá prostor přemýšlet, co která podobenství znamenají, protože moderátoři nedokáží zavřít ústa. Melou, melou a melou.

Japonská kultura je plná symbolik. Moderátoři STV bohužel k samotnému vystoupení nedokáží říci nic. Co říkají, je sice o Japonsku, ale absolutně mimo dění na scéně. Maximálně řeknou, jak se kdo jmenuje, ale to je vše, což je ohromná škoda. Byl by takový problém pozvat do studia hosta, který zná japonskou kulturu? Doopravdy zná?



STV, omlouvám se, ale toto hrozně vyrušuje. Vypnul bych zvuk, pak bych ale neměl hudbu.