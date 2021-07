První veřejná diskuse o digitálním euru na Slovensku!

O digitálním euru se začíná hovořit. Většinou se však jedná o překlady vyhlášení ECB. Nedávno se však uskutečnila diskuse, ve které se setkali vědec, člověk z praxe a člen hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu.

V této diskusi zaznělo vše, o čem dnes píší média. Přestože trvá téměř dvě hodiny, doporučuji se na ni podívat.

video //www.youtube.com/embed/W_7CSKcKh-U

❧ Obsah:

01:54- Definícia digitálneho eura.

04:34- Čo vieme o aktuálnom stave príprav?

06:23- Prečo je zo strany EÚ "ochota" niečo meniť? Alebo: "Nechce sa nám, ale musíme". Opatrné kroky ECB.

11:11- Ako si predstavujeme, že bude digitálne euro vyzerať? Kto všetko bude (asi) robiť sprostredkovateľa?

12:57- Nepôjde (asi) iba o digitálny nosič hodnoty. Vieme si predstaviť aj smart kontrakty na digitálne euro naviazané. Funkčnosť finančných transakcií sa rozšíri ďaleko za samotnú hodnotu meny. Čaká sa na výsledok politickej diskusie.

15:20- Centrálna banka bude musieť ísť do distribuovaného systému.

16:22- Čo to znamená blockchain?

20:55- Digitálne euro je politický projekt. Ale dá sa ním zabiť viac múch jednou ranou. Ako ECB 1) uspokojí politikov, 2) zachráni svoju reputáciu, 3) urobí veľmi kvalitnú anonymnú menu, postavenú na ultramoderných, lacných technológiách, ale 4) nenahnevá si komerčné banky?

24:38- Funkčnosť digitálnej meny a jej pridaná hodnota.

25:35- Bude to fungovať aj off-line? ECB nemôže (dúfajme) prísť s horším riešením, než majú súčasné digitálne meny.

29:37- Bude digitálne euro fungovať Peer-to-peer?

31:41- Bolo by rozumné, aby digitálne euro poskytovalo podobnú mieru súkromia, ako umožňuje hotovosť.

33:15- Hlavné odlišnosti digitálneho eura od peňazí na účte v banke. Nahradí digitálne euro hotovosť?

37:34- Ohrozí digitálne euro komerčné banky alebo spoločnosti vydávajúce platobné karty?

42:09- Bude sa dať digitálne euro vymeniť za bežné euro? Bude za to poplatok?

45:19- Možný vplyv digitálneho eura na české štátne dlhopisy.

46:25- Bezpečnosť digitálnych peňaženiek.

47:55- Aké sú riziká zneužitia?

56:30- Ako to verejnosť prijme? Čo bude ľudí motivovať používať digitálne euro?

1:04:05- Digitálne euro má viac nástrojov (v sebe), než papierová mena. Bezpečnosť je jedným z nich.

1:05:00- Nakoľko zmení digitálne euro globálnu ekonomiku? Aké sú možné geopolitické riziká, ak by sme ho nevytvorili? Aký má potenciál, pokiaľ ho vytvoríme dobre?

1:11:04- Akú vidíte hrozbu kyberútoku alebo prudkú stratu dôvery voči digitálnym menám?

1:14:25- Bude reálne poskytovanie úverov v digitálnom eure?

1:17:33- Čo znamená Peer-to-peer banking?

1:21:49- Budú firmy ponúkať (ako benefit) zamestnancom vyplácanie digitálneho eura?

1:27:15- Digitálne meny v súčasnom svete. Čaká sa bitka digitálnych mien? Budú si užívatelia vyberať? Vstupujeme do novej éry meny?

1:32:40- Nezopakuje sa scenár z Japonska, keď prvý krát zaviedli negatívne sadzby a ľudia masívne nakupovali produkty?

1:34:00- Digitálne euro a cestovanie po svete? Šírenie digitálneho eura?

1:36:22- Odvodová a daňová záťaž. Čo znamená, že je digitálne euro "nekonečne deliteľné"?

1:39:56- Potenciálne "biele miesta" digitálneho eura.

1:43:14- Do kedy by sme digitálne euro mohli mať?

1:47:25- Bude ECB vďaka digitálnemu euru púšťať menej peňazí do ekonomiky?

1:50:05- Vieme si predstaviť negatívne motivácie pri používaní hotovosti?

1:52:38- Čo s oblasťami, ktorým schádza internetové pokrytie?